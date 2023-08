﻿Geheimtipps für Rostock: Wo Einheimische essen gehen, sich treffen und shoppen

Rostock. Klar, wer Rostock besucht, muss einmal durch die Kröpeliner Straße geschlendert sein, die Marienkirche von innen gesehen und am Hafen ein Fischbrötchen schnabuliert haben. Doch fernab dieser touristischen Hotspots hat die Hansestadt noch einiges zu bieten. Einheimische kennen die Geheimtipps und verraten sie hier exklusiv.

1. Restaurants

Das Restaurant Kellergeister am Wendländer Schilde empfiehlt Hauser Kurshud. „Die Location gefällt mir sehr gut, auch das Essen ist top“, findet der 36-Jährige. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es in dem Lokal in der Altstadt deftige Hausmannskost, wie Sauerfleisch oder Krustenbraten, aber auch vegetarische Speisen.

Das Restaurant Kellergeister ist Hauser Kurshuds Favorit in Rostock. © Quelle: Arne Seyffert

Im Barnstorfer Weg in der eher studentischen Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) liegt das Restaurant Käthe, das bei Google-Bewertungen 4,6 von 5 Sternen erhalten und bei der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ den zweiten Platz abgeräumt hat. Das Restaurant hat täglich geöffnet und bietet ausgefallene Gerichte an, beispielsweise Wildkräutersalat oder Buttermilch-Limetten-Hähnchen.

2. Cafés

Den günstigsten Kaffee gibt es im Café Kloster mit Blick auf den Klostergarten am Kloster zum Heiligen Kreuz. Zentral gelegen im Klosterhof neben der Kröpeliner Straße, aber trotzdem ruhig, gibt es hier Waffeln, Kuchen und herzhafte Kleinigkeiten. Aber Achtung: Ohne Reservierung finden Gäste nur selten einen freien Platz.

Etwas abgelegen in der östlichen Altstadt liegt das Café A Rebours. Dort sitzt jeder Gast auf einer Couch im Barockstil, dazu gibt es üppige Torten. Bei den Google-Bewertungen schneidet das Café, das sich Am Wendländer Schilde befindet, mit 4,7 Sternen ab.

3. Bars

„Im Crocodil trifft man alle möglichen coolen Leute, vom Musiker bis zum Künstler“, meint Susanne Lehmann. In der Raucherkneipe im Friedhofsweg gibt es außerdem mit das preiswerteste Bier der Stadt. Die Kneipe hat täglich geöffnet.

Susanne Lehmann (39): „Im Crocodil trifft man alle möglichen coolen Leute.“ © Quelle: Arne Seyffert

Die Getränke in der Craftbar kann Hauser Kurshud empfehlen: „Dort gibt es die besten Cocktails der Stadt, auch die Bar an sich sieht cool aus.“ Die Preise in der Cocktailbar in der Margaretenstraße seien okay, findet der Rostocker.

4. Natur

„Der Botanische Garten gefällt mir sehr. Dort ist es nicht so voll und man kann super spazieren gehen“, sagt Nancy Seidel (33). Von Dienstag bis Sonntag ist der Botanische Garten in der Hamburger Straße geöffnet. Dort gibt es mehrere Gewächshäuser, Areale und an die 7000 Pflanzenarten.

Weiter östlich von Rostock liegt der Strand von Graal-Müritz. Den kann Cindy Zinser (48) empfehlen: „Tendenziell sind da weniger Urlauber, und man ist etwas abseits vom Stadttrubel.“ Auch die Partys am Strand seien ein Highlight, findet die Graal-Müritzerin.

Cindy Zinser aus Graal-Müritz kann ihren Heimatstrand empfehlen, weil dort weniger Urlauber sind. © Quelle: Arne Seyffert

5. Einkaufen

Versteckt im Hinterhof der Doberaner Straße liegt der Biomarkt Mitgliederladen des Ökohauses Rostock, der von Montag bis Freitag (Mittwoch geschlossen) Produkte aus der Region verkauft.

Mode für Jung und Alt, neu oder secondhand gibt es in der Haltestelle im Barnstorfer Weg. Fünf von fünf Sternen hat das Modegeschäft auf Google bekommen. Von Montag bis Samstag ist hier geöffnet.

6. Kultur

Die Compagnie de Comédie verlegt ihre Bühne im Sommer in den Klostergarten. Überdacht, aber trotzdem mitten in der Natur des Gartens, mit Vogelgezwitscher und untergehender Sonne, führt das Theaterensemble dort Stücke wie „Der fliegende Holländer“ oder „Schillers sämtliche Werke...Leicht gekürzt“ auf.

Im historischen Kino im Barnstorfer Weg sowie im Saal in der Frieda23 in der Friedrichstraße zeigt das Lichtspieltheater Wundervoll (li.wu.) täglich Filme, die nicht mehr in herkömmlichen Kinos laufen oder ein nischigeres Publikum ansprechen.

