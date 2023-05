﻿„Gemeinsam für Rostock“: RSAG und Südstadtklinik starten Aufmerksamkeitskampagne

Rostock. Straßenbahn und Krankenhaus – zwei Orte, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Aus Sicht der RSAG und des Südstadtklinikums handelt es sich bei beiden aber um wichtige Dienstleister der öffentlichen Versorgung. Deshalb starten die beiden kommunalen Unternehmen jetzt die Initiative „Gemeinsam für Rostock – Bahn frei für eine gesunde Stadt.“

Mehr Wertschätzung und Sichtbarkeit

Dafür gestalteten das Verkehrsunternehmen und der Gesundheitsversorger gemeinsam eine Straßenbahn, die Motive aus beiden Berufswelten zeigt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus beiden Bereichen sind darauf zu sehen: Pflegekräfte aus der Südstadtklinik genau wie Bahnpersonal der RSAG. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt wurde die Bahn am Dienstag, 16. Mai, eingeweiht.

Start frei für die neue Straßenbahnoptik bei der RSAG, das rote Band wird von Vertretern der Stadt, der RSAG und vom Südstadtklinikum zerschnitten. © Quelle: Martin Börner

Es ginge vor allem darum, sichtbar zu sein, erklärt Klinikdirektor Steffen Vollrath. „Wir wollen gemeinsam zeigen, wie wichtig kommunale Unternehmen für die Daseinsvorsorge sind.“ Chefarzt Jan Roesner findet: „Gesundheit und Mobilität fallen meist erst auf, wenn sie nicht mehr da sind.“ Um zu zeigen, wie wichtig sie sind, müssten sie deshalb mehr in den gesellschaftlichen Blick gerückt werden, betont er.

RSAG-Vorstände Yvette Hartmann und Jan Bleis: „Uns geht es auch darum, die Leistungen für mehr Mobilität stärker zu würdigen, da sie für das gesellschaftliche Miteinander, die wirtschaftliche Attraktivität und die soziale Teilhabe in der Stadt eine elementare Bedeutung haben.“ Bleis sieht sowohl in der Südstadtklinik als auch in der RSAG wichtige Dienstleister der Öffentlichkeit: „Beide Häuser haben gemeinsam, dass sie 24/7 und 365 Tage im Jahr für Rostock unterwegs sind.“

Rostocker Arbeitgeber wollen Fachkräfte anwerben

Auch um Fachkräfteanwerbung geht es. Sowohl die RSAG als auch die Südstadtklinik seien tolle Arbeitgeber, so Klinikdirektor Steffen Vollrath. „Ich bin der Meinung: Das kann man auch nach außen präsentieren und es gibt dafür keine bessere Möglichkeit als eine Straßenbahn, die überall in der Stadt zu sehen ist.“

Stolz ist Carsten Liebenberg, welcher auf der Straßenbahn im grünen Kittel zu sehen ist. © Quelle: Martin Börner

Carsten Liebenberg, operationstechnischer Assistent an der Südstadtklinik, hat sich deshalb gern bereit erklärt, sich ablichten zu lassen. Sein Gesicht ist gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auf der Bahn zu sehen. Er findet: „Wir brauchen unbedingt mehr Aufmerksamkeit, um zukünftige Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen.“ Laura Patzwall und Alicia Kapp, Auszubildende in der Pflege, ergänzen: „Wir haben einen angenehmen Arbeitgeber in familiärer Umgebung.“

Die Kampagne „Gemeinsam für Rostock“ sieht eine langfristige Kooperation zwischen RSAG und Südstadtklinik vor. Unter anderem sollen sich dabei Auszubildende und Beschäftigte beider Betriebe austauschen und Einblick in andere Arbeitsbereiche bekommen. Auch für eine Kooperation mit anderen kommunalen Partnern sei man offen.

