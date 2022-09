﻿Wolfgang Thierse warnt: „Wir erleben eine Umoperation unserer Sprache“

130 Interessierte haben am Mittwoch bei einer Veranstaltung im OZ-Medienhaus in Rostock eine hitzige Diskussion erlebt – über Sinn und Unsinn des Genderns. Unter dem Motto „Ach, du liebes Deutsch“ äußerten sich die Beteiligten zum Wandel der Sprache. Dabei war längst nicht jeder Fan von der neuen Bewegung, die alle mit einbeziehen soll.

Rostock. „Gendern rettet Leben“, sagte Yvonne Niekrenz vom Landesfrauenrat mit Blick auf die lange vernachlässigten, unterschiedlichen Behandlungsmethoden bei Mann und Frau. „Das ist doch naiv zu glauben, dass eine Endung etwas an der Situation der Frau ändern wird“, hielt die Berliner Autorin Rieke Hümpel dagegen und der SPD-Bundestagsabgeordnete und der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse kritisierte: „Was wir erleben ist keine Debatte, sondern eine Umoperation unserer Sprache.“ Und schon ist man, wobei „man“ in diesem Fall neutral gemeint ist, mittendrin in der hitzigen Diskussion um einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch.

Hochemotionale Debatte zum Thema Gendern

Ist es nun richtig „Teilnehmer“ und „Teilnehmerinnen“ oder „Teilnehmende“ oder „TeilnehmerInnen“ zu sagen? Darüber wurde am Mittwochabend hochemotional im OZ-Medienhaus in Rostock gestritten. Zur Podiumsdiskussion hatte die Kulturstiftung in Zusammenarbeit mit der OSTSEE-ZEITUNG gebeten. Rund 130 Interessierte verfolgten die von der Rostocker Journalistin Gabriele Struck moderierte Veranstaltung unter dem Motto „Ach, du liebes Deutsch“ und konnten sich auch selbst mit Fragen und Statements beteiligen.

Unter den Zuhörenden war auch Gerhard Lokocz. Der 68-Jährige war eigens aus Stralsund angereist, um Wolfgang Thierse zu hören und zu treffen. Denn die beiden eint nicht nur eine ähnliche Meinung zum deutschen Sprachgebrauch, sondern auch eine Kindheit im thüringischen Eisfeld. Sie wohnten laut Lokocz in derselben Straße, gingen auf dieselbe Schule – wenn auch mit zehn Jahren Abstand – und standen vorm selben Altar. „Wir haben zusammen missioniert. Ich wollte ihn lange schon einmal wiedersehen“, erklärte der Stralsunder, der diese Gelegenheit auch kurz vor Beginn der Diskussion erhielt. Außerdem habe ihn das Thema sehr interessiert. Lokocz Meinung ist klar: „Ich halte Gendern für eine Kunstsprache.“ Ihn erinnere das an alte DDR-Zeiten, zu denen man christliche Begriffe nicht mehr nutzen sollte und sie gegen andere neutrale Begriffe ersetzt wurden.

Mit dieser Meinung stand Lokocz an diesem Abend nicht allein da. Der deutlich überwiegende Anteil der Anwesenden machte durch Unmutsäußerungen, Beifall oder höhnische Zwischenbemerkung sehr deutlich, welchen Statements auf dem Podium sie mehr beipflichten. Thierse und Autorin Rieke Hümpel hatten dabei einen deutlich besseren Stand beim Publikum als Soziologin Yvonne Niekrenz, die sich für das Gendern aussprach. Letztere begrüßt den Gebrauch der geschlechterspezifischen Endung, weil es die Vielfalt in der Gesellschaft auch in der Sprache deutlich mache. Ihr Eindruck ist, dass sich dadurch auch bereits etwas im Sinne der Gleichberechtigung ändere zum Beispiel in der Politik, in der Verwaltung, in der Medizin oder in den Schulen.

Biologin Rieke Hümpel pocht auf zwei Geschlechter

Rieke Hümpel ist ganz anderer Meinung. Die Biologin vertritt die Auffassung, dass es nur zwei Geschlechter gibt und keine Vielfalt der Geschlechter. Zudem empfindet sie das Gendern als gerade eben nicht dienlich im Sinne einer Frauenemanzipation und Gleichstellung, weil es die Gesellschaft spalte, die Sprache sexualisiere und die Frau teilweise sogar negiere, wenn es plötzlich „Kopftuchtragende“ statt „Frau mit Kopftuch“ hieße. „Es ist nicht die Aufgabe von Sprache, für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern für Verständigung“, sagte Hümpel. Sie rief zudem dazu auf, sich gegen geplante Unisextoiletten in Schulen zu wehren. Man nehme Mädchen so eine Schutzzone. „Es ist wichtig, dass sie einen Raum in der Schule haben, wo sie keine Angst haben“, forderte sie.

130 Interessierte lockte die Veranstaltung mit Wolfgang Thierse über den deutschen Sprachgebrauch ins OZ-Medienhaus. © Quelle: Frank Hormann

Auch Thierse sieht vielmehr praktischen Handlungsbedarf beim Thema Gleichberechtigung, jetzt nicht gerade bezogen auf Schultoiletten, aber im Bezug auf gleichen Lohn, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Karrierechancen. „Das ist doch verrückt“, sagte der Sozialdemokrat. „Wir sollten doch lieber die Wirklichkeit verändern als die Sprache“. Aus seiner Sicht handele es sich um eine politisch-ideologische Bestrebung, die entgegen einer stabilen Mehrheit in der Bevölkerung durchgesetzt werde.

Diktatorisch, grün-ideologisch – wie zu DDR-Zeiten

Eine Ansicht, die auch viele Anwesende teilten. Sie sprachen von diktatorisch, grün-ideologisch und es erinnere sie an Zeiten der DDR, wo man auch nicht alles sagen durfte. Ein Zuhörer wies darauf hin, dass die Verwendung mehrerer Formen die Sprache komplizierter mache und damit all diejenigen diskriminiere, die es ohnehin schon schwer hätten, wie Analphabeten, Menschen mit Migrationshintergrund und Personen mit geistigen Einschränkungen. Die einfache Sprache sei wichtig für all diese Gruppen.

Als „alter, weißer Mann“, wie er selbst sagte, hatte Wolfgang Thierse (78) am Mittwochabend das letzte Wort und er soll es auch an dieser Stelle haben. Denn Thierse erinnerte bei aller Diskussion an einen wichtigen Punkt: „Wir haben so viele mörderische Aufgaben vor uns, wir sollten unsere Kräfte nicht vergeuden.“