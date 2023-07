﻿Gerry-Weber-Pleite: Diese Shops und Outlets in Rostock und auf Rügen werden geschlossen

Rostock. Schlechte Nachrichten für Fashion-Fans: Die angeschlagene Modemarke Gerry Weber will in den kommenden Monaten ein Großteil ihrer Geschäfte in Deutschland schließen. Betroffen sind auch Filialen an der Ostsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geschäft in Wismar ist bereits seit wenigen Tagen dicht, weitere Shops in Mecklenburg-Vorpommern werden bis September 2023 folgen. „In Mecklenburg-Vorpommern schließen wir vier Stores und einen Outlet“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Lesen Sie auch

Aus für Stores in Rostock und Binz auf Rügen

Geschlossen werden demnach der Gerry-Weber-Laden im Rostocker Hof im Herzen der Hansestadt sowie die Filiale in Binz auf der Insel Rügen. Auch die Shops im Schweriner Schlosspark-Center und im Ostsee Park in Sievershagen machen dicht. Ebenfalls vor dem Aus steht die Adresse für Schnäppchen-Jäger: Der Weber-Store in den Hanse Outlets in Broderstorf werden ebenfalls aufgegeben, so die Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

21 Mitarbeiter von Schließungen in MV betroffen

Von den fünf Schließungen seien insgesamt 21 Mitarbeiter betroffen. Zwanzig verlieren ihren Job. Eine Arbeitskraft aus dem Geschäft in Binz wechsle in eine Berliner Filiale, heißt es. „Die Schließungen erfolgen alle bis Ende September, wobei der jeweils letzte Verkaufstag noch nicht feststeht“, so die Unternehmenssprecherin.

Insgesamt 122 der derzeit noch 171 eigenen Stores und Outlets will Gerry Weber bis Ende September dieses Jahres im Zuge der Sanierungsbemühungen aufgegeben werden. Damit fallen auch rund 350 Vollzeitarbeitsplätze weg. Der Modehersteller will sich in Zukunft wieder verstärkt auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren. Für den Stellenabbau seien bereits ein Interessenausgleich und ein Sozialplan mit dem Betriebsrat vereinbart worden.

Modemarke stand schonmal vor dem Aus

Die Gerry Weber International AG hatte im April beim Essener Amtsgericht die Einleitung eines Sanierungsverfahrens beantragt. Die Gerry Weber Retail GmbH, in der das Filialgeschäft gebündelt ist, hatte kurz darauf Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Insolvenzverfahren wurde Ende Juni eröffnet. Erst vor gut drei Jahren hatte Gerry Weber schon einmal mithilfe eines Insolvenzverfahrens vor dem Aus gerettet werden müssen.

OZ