﻿Geschäftsbetreiberin in Warnemünde zur Sonntagsöffnung: „Ich bin auch nur ein Mensch“

Warnemünde. Ginge es nach Rita Niemann, könnten sonntags die Geschäfte zu bleiben. Die Rentnerin aus Rostock-Lütten Klein spaziert mit ihrem Ehemann Wilfried am sonnigen Samstag durch Warnemünde. Die Straßen sind voll, gut gelaunte Menschen bevölkern Cafés und Promenade. Es ist Mittagszeit, die ersten Händler schieben die Verkaufsständer von der Straße in ihre Läden. Für sie beginnt jetzt das Wochenende. In der etwas abseits gelegenen Mühlenstraße nutzt kaum ein Geschäft die Bäderregel, nach der sie bis Ende Oktober auch am Sonntag öffnen dürften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verkäuferinnen verdienen den freien Sonntag

Diesen Service braucht sie nicht, meint Rita Neumann. „Das kann man dem Personal nicht zumuten, die Verkäuferinnen haben sich ihren freien Sonntag verdient.“ Einkaufen geht sie fast immer unter der Woche. „Wir sind Rentner und haben Zeit“, sagt Ehemann Wilfried. In der Straße nahe der Warnemünder Kirche gibt es ganze Reihe Mode-Geschäfte für Frauen, die sich allesamt von der Sieben-Tage-Woche in der Saison verabschiedet haben.

Gabriele Protsch, Inhaberin des Geschäfts „Anna Leschke“ war es leid, am Sonntag für wenig Umsatz im Laden zu stehen. „Ich bin auch nur ein Mensch“, sagt sie. Namensgeberin ihres Geschäfts ist übrigens keine angesagte Modedesignerin mit eigener Marke. „Anna Leschke war meine Oma“, erzählt die Unternehmerin. Ein großes Schwarz-Weiß-Foto der innig geliebten Großmutter hängt im Geschäft über dem Kassentresen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rita und Wilfried Niemann aus Rostock kaufen sonntags nie ein. © Quelle: Martin Börner

„Die Leute sind sonntags mit Familie unterwegs und wollen schlendern“, erzählt nebenan im Geschäft „Strandgut“ Händlerin Grit Seffner. Anfangs sei es noch richtig gut gelaufen, doch dann wurde es immer weniger. Wer hochwertige Kleidung kaufen will, komme eher gezielt in der Woche. Und nicht am Sonntag, mit ungeduldigem Mann und quengelnden Kindern im Schlepptau. Nun bleibt ihr Laden sonntags zu.

Die Lage entscheidet, ob sich Sonntagsöffnung lohnt

„Die Frequenz war einfach nicht mehr so hoch, da habe ich es gelassen“, sagt Adelin Aretz, die in ihrem Geschäft skandinavische Einrichtungsgegenstände verkauft – nur noch an sechs Tagen die Woche. Der Standort spiele dabei sicher auch eine Rolle. Am Alten Strom oder an der Promenade, wo auch sonntags viel Laufkundschaft vorbeikommt, könne das schon anders aussehen, sagt Adelin Aretz.

Adelin Aretz in ihrem Geschäft Arthus bietet alles rund ums Wohnen an – aber nicht mehr sonntags. © Quelle: Martin Börner

Ganz praktische Gründe, sonntags nicht zu öffnen, hat Dominika Siwek. „Ich muss am Sonntag lernen“, sagt die polnische Huthändlerin, die neben ihrer Selbstständigkeit im Warnemünder Einzelhandel ein Psychologie-Studium in Łódź absolviert. „Die Kaufbereitschaft ist am Boden, die Leute haben Angst“, meint ihre Nachbarin Jacqueline Hasse, die skandinavische Mode anbietet. Sie ist eine der wenigen, die in der Mühlenstraße sonntags noch geöffnet hat. Wie lange noch, ist unklar. „Ich muss schauen, wie sich das entwickelt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbstbedienungskassen gegen Personalnot

„Ich finde es gut, wenn die Lebensmittelgeschäfte sonntags geöffnet sind“, sagt Urlauber Sami Wölk. Der Marketing-Experte aus Berlin ist großer Warnemünde-Fan und verbringt regelmäßig mit Freundin Fiona Batschkus im Ostseebad ein paar Tage in einer Ferienwohnung. Mode-Läden braucht er allerdings auch am Sonntag nicht. „Kleidung kaufe ich online.“ Das Problem, dass Händler keine Mitarbeiter finden, werde sich ohnehin bald erledigen, meint er. In Berliner Supermärkten gebe es immer mehr Selbstbedienungskassen ohne Personal. Das werde sich überall durchsetzen, glaubt er.

Urlauber Sami Wölk und Fiona Batschkus aus Berlin finden es gut, sonntags einkaufen zu können. © Quelle: Martin Börner

„Das Geschäft ist mein Hobby“, sagt Petra Petersen. Seit 29 Jahren bringt die Hamburgerin in ihrem Frauenmode-Geschäft „Anna 33“ hochwertige Kleidung an die Kundschaft – auch am Sonntag. Zumindest vorerst will sie dabei bleiben. „Wir nehmen es mit.“ Dass sich der Aufwand lohne, liege sicher an der Lage des Geschäfts – nur wenige Meter vom Hotel Neptun und Promenade entfernt. „Allerdings freue ich mich auf den November“, sagt die Inhaberin. Freie Wochenenden seien schließlich auch mal ganz schön.

Birka Gleichmann hat überhaupt kein Problem damit, sonntags zu arbeiten. Die Fotografin verbringt ihre Wochenenden regelmäßig im Surfshop „HW Shapes“. „Ich habe lieber in der Woche frei als am Sonntag“, sagt sie. Auf diese Weise könne sie mehr Dinge erledigen. Sonntags gehe es gechillt im Surfladen zu, etwas ruhiger als sonst, aber nicht viel. „Die Leute kommen zum Kaffeetrinken vorbei oder weil sie noch Surfwachs für ihr Brett brauchen“, sagt Birka Gleichmann, die sich mehr als Beraterin, denn als Verkäuferin sieht. Großeinkäufe kämen aber auch vor. Gesurft wird schließlich auch sonntags.