Rostock. Sarah Balschmiter ist derzeit ganz für ihre kleine Tochter da, die gerade neun Wochen alt ist. Die gebürtige Rostockerin genießt derzeit die Zeit mit ihrem Baby – das tut sie zum Beispiel im Rosengarten.

Seit 2018 lebt die 34-jährige Frau mit ihrem Mann wieder in Rostock, in der Stadtmitte. Zuvor hatte sie in Göttingen Forstwissenschaften studiert, berichtet Sarah Balschmiter. „Heute kann ich dieses Wissen auch bei meiner Arbeit als Erzieherin einbringen“, sagt sei, denn sie arbeitet sonst in einer Kita in Rostock-Evershagen beim Institut Lernen und Leben.

Ihr Lieblingsplatz in Rostock ist eigentlich an der Warnow, aber zu den beiden wichtigen Hobbys geht es raus aus der Stadt, zum Reiten nach Sanitz, wo das Pferd steht. Und zum Kiten fährt Sarah Balschmiter hinaus nach Pepelow ans Salzhaff.