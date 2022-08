In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellt die OZ Menschen aus der Region vor. Heute: Reno Büssow (48) aus Rostock, der als Tauchlehrer und Bootsfahrschultrainer arbeitet. Warum sich der gebürtige Stralsunder für ein Leben in der Hansestadt entschieden hat.

Rostock. Reno Büssow (48) wurde in Stralsund geboren – aber Rostock ist seine Wahlheimat. „Ich lebe seit gefühlt 30 Jahren hier. Rostock ist eine Weltstadt, wir sind schnell in Berlin, in Hamburg, wir haben einen Flughafen und hier gibt es viele junge Leute“, sagt Büssow. Was für ihn aber besonders wichtig ist: Die Nähe zur Ostsee. „Ich liebe das Meer und ich kann mir nicht vorstellen, woanders im Binnenland zu leben.“

Büssow arbeitet seit über zehn Jahren als Tauchlehrer und Bootsfahrschultrainer. Ein Beruf, der ihm noch immer viel Freude bereitet. Er ist überzeugt: „Wenn man schon hier im Norden wohnt, dann sollte man schon mit dem Wassersport zu tun haben“. Wenn er nicht gerade Kurse gibt, fährt er gerne Fahrrad, reist in ferne Länder, geht angeln – oder verbringt Zeit an der Ostsee. Gerade holt er seine beiden Zwillingssöhne aus der Schule ab. „Die beiden haben schon das Seepferdchen und machen dann im kommenden Jahr den Tauchschein“, erzählt er stolz.