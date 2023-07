﻿Gesinnungsregeln für Rostocks Stadthalle: Wer ist hier bald unerwünscht?

Rostock. Welche Künstler dürfen künftig in der Rostocker Stadthalle auftreten – und wessen Musik soll an der Warnow nicht mehr zu hören sein? Welche Branchen dürfen sich in der Hansemesse in Schmarl treffen – und was für Messen sind in Rostock unerwünscht? Darüber gibt es in der Hansestadt weiterhin Streit.

Nach den Debatten um Auftritte von Xavier Naidoo und dem Historiker Daniele Ganser fordern SPD und Linke in der Bürgerschaft ein Regelwerk, in dem klar festgelegt ist, an welche Künstler, Firmen, Referenten und im Zweifel auch Parteien keine stadteigenen „Bühnen“ mehr vermietet werden dürfen.

Selbst Parteitage – etwa der AfD – könnten unter solche „Ausschluss-Kritierien“ fallen. Erstmals beziehen nun sowohl Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) als auch Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallen-Gesellschaft inRostock, klar Stellung.

„Kein Platz für Verschwörungstheoretiker“

Nein, es gehe nicht darum, den Rostockern vorzuschreiben, was sie sehen und hören dürfen. Das betont SPD-Fraktionschef Thoralf Sens ausdrücklich. Aber: „Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremen, Antisemiten sollten wir keine städtischen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die werden ja bekanntlich durch Steuergelder subventioniert.“ Was er meint: Die Messe- und Stadthallen-Gesellschaft inRostock, aber auch der Iga-Park sind „Zuschussgeschäft“, brauchen jährlich Geld aus der Stadtkasse.

Christian Albrecht, Fraktionschef der Linken, wird konkreter: „Es geht um solche Fälle, die zuletzt für Aufsehen gesorgt hatten: Naidoo oder Ganser zum Beispiel.“ Dem Sänger Naidoo werfen Kritiker eine Nähe zur Reichsbürger-Szene vor, Ganser wird von Kritikern als „Verschwörungstheoretiker“ gesehen – unter anderem aufgrund seiner Sicht auf die Ursachen und Auslöser des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Albrecht: „Wir wollen aber mehr Sensibilität bei der Geschäftsführung der Stadthalle.“

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser trat im Frühjahr vor 2900 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle auf. Sein Gastspiel löste die aktuelle Debatte aus. © Quelle: Ove Arscholl

Schließt Rostock auch die AfD aus?

Auch für Messen würde Albrecht Einschränkungen einführen wollen – über eine Klausel, mit der sich die Stadt verpflichtet, ihre Hallen nur für „zivile Zwecke“ bereitzustellen. Damit wären Veranstaltungen wie Rüstungsmesse „Undersea Defence Technology“ Anfang Mai mit mehr als 1500 Besuchern in der Hansestadt nicht mehr möglich. „Aber dafür würden wir eh keine Mehrheit in der Bürgerschaft bekommen“, räumt Albrecht ein. Selbst die SPD würde nicht mitziehen: „Waffen-Messe wären weiter möglich, da sie nicht verfassungsfeindlich sind“, sagt Sens.

Und was ist mit der AfD? Soll Rostocks Messe-Gesellschaft „Nein“ sagen, wenn die Partei anfragt und an der Warnow tagen will? Sens weicht der Frage aus. Albrecht sagt lediglich: „Ob diese Regelungen auch AfD-Parteitage umfassen könnte, weiß ich nicht.“

„Mir gefällt auch nicht alles“

Eigentlich sollte bereits zum Jahresende das Regelwerk vorliegen, nun will sich die Bürgerschaft aber erst im September mit dem Thema befassen – auch weil es Bedenken gegen einen städtischen „Index“ gibt. Unter anderem von inRostock-Chefin Petra Burmeister. „Wir prüfen schon seit je her, wer sich bei uns einmieten will“, sagt sie. Gibt es „Auffälligkeiten“ bei einem Künstler? Liegt bei den Behörden – zum Beispiel beim Verfassungsschutz – etwas gegen die Gruppe oder die Person vor?

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister: „Mir gefällt auch nicht alles. Aber mein Geschmack spielt keine Rolle.“ © Quelle: Andreas Meyer

Ist das nicht der Fall, habe inRostock auch keinen Grund, einen Mietvertrag zu verweigern. „Grundsätzlich gilt für jeden Menschen das Recht, seine Meinung in diesem Land frei äußern zu dürfen. Uns steht es gar nicht zu, Meinungen und Sichtweisen von Künstlern zu beurteilen“, sagt Burmeister. Nein, auch sie persönlich sei nicht immer glücklich mit dem, was auf „ihrer“ Bühne in der Stadthalle gesagt und gesungen wird: „Da gibt es Rapper, deren Texte absolut sexistisch sind, oder auch Bands, die mehr oder minder unverhohlen zu Gewalt aufrufen. Das gefällt mir persönlich gar nicht, das ist gar nicht mein Geschmack.“

Oberbürgermeisterin verweist auf das Grundgesetz

Aber um ihren Geschmack gehe es nicht: „Wir sind ein öffentliches Unternehmen, müssen neutral sein. Wir haben eine Handhabe, wenn es um strafbare Handlungen und Äußerungen geht. Aber nicht bei Geschmacklosigkeiten“, so Burmeister.

Auch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger hat sich gegen Regeln für Auftrittsverbote ausgesprochen, verweist auf eine Reihe von Gerichtsurteilen. Zuletzt habe das Bundesverfassungsgericht Anfang 2022 entschieden, dass es Kommunen nicht zustehe, einem Künstler, einer Person oder einer Gruppe „allein aufgrund der Befassung mit einem bestimmten Thema“ die Nutzung öffentlicher Einrichtungen zu untersagen. Dies verstoße gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit.

Krögers „Kompromissvorschlag“: inRostock könnte in den Mietbedingungen lediglich festschreiben, dass Rostock und die Gesellschaft „extremistische und rassistische Redner sowie Veranstaltungsinhalten“ ablehnen.

