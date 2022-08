Ob eine Dosenbier-Sonderedition für das Wacken Open-Air oder ein leichter Sommerwein für die Kirche in Ribnitz – Axel Heidebrecht setzt als Chef des Getränkeland gerne spritzige Ideen um. Aus dem Familienunternehmen ist ein kleines Imperium geworden. Wie es dazu kam und welche Vorteile es hat, dass sein Sohn in die Firma eingestiegen ist.

Ribnitz-Damgarten. Eine gut gekühlte Limonade, ein zischendes Bier oder auch einfach nur sprudelndes Mineralwasser. Ohne Trinken geht es nicht. Das hat auch Unternehmerfamilie Heidebrecht frühzeitig gemerkt. Inzwischen ist aus dem Getränkeland ein kleines Imperium geworden.

Gegründet hat Rüdiger Heidebrecht 1991 das Getränkeland mit dem ersten Laden in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). „Wir stammen aus Bremen und haben damals gesehen, dass es hier neben Konsum und Co. keine Getränkefachmärkte gibt“, erzählt Axel Heidebrecht (54) die Entstehung der Idee. „Das hat einfach Sinn gemacht.“ Als Axel Heidebrecht 1996, fünf Jahre nach der Gründung, in die Unternehmensführung einsteigt, gibt es bereits 25 Märkte im Land.

112 Mal Getränkeland und rund 500 Mitarbeiter

In der Spitze waren es 150 Läden, die aus logistischen Gründen nicht gehalten wurden. Heute sind es 112 Getränkeländer in MV mit rund 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2020 von 124,6 Millionen. Von der Zentrale in Elmenhorst bei Rostock steuern Vater Axel und sein Sohn Fabian (28) die Geschäfte.

Der Junior ist seit 2015 mit an Bord, was eher Zufall war. „Fabian hat bei der Karlsberg Brauerei gelernt und wollte eigentlich Software studieren, aber dann hat er gemerkt, dass das nicht das Richtige ist“, sagt Axel Heidebrecht.

Erfolgreiches Vater-Sohn-Konzept

Das Vater-Sohn-Konzept hat schon einmal erfolgreich funktioniert unter und mit Gründer Rüdiger Heidebrecht. „Mein Vater ist leider letztes Jahr gestorben, als er gerade 80 geworden war.“ Die Erfahrungen und Reibungen verschiedener Generationen im eigenen Unternehmen bringen manchmal Probleme, aber auch viele Chancen. „Das habe ich von meinem Vater gelernt“, sagt Axel Heidebrecht anerkennend.

Wie läuft es, wenn Senior und Junior miteinander arbeiten? „Klar hat man auch Auseinandersetzungen wegen des Alters, aber das Geheimnis ist, damit umzugehen und danach eine Richtung zu finden.“ Vor allem für die Belegschaft sei es wichtig, dass sich Vater und Sohn verstehen, damit es hinterher nicht heißt „Was sagt der Alte, was sagt der Junge“, weiß Heidebrecht, der die Alterskonflikte als positive Entwicklungsmöglichkeit sieht.

Dosenmatrosen beim Wacken-Festival

Juniorchef Fabian war es auch, der die Idee für die „Dosenmatrosen“ hatte. Ein eigenes Label für das legendäre Heavy Metal Open Air Festival in Wacken, das am Wochenende 75 000 Begeisterte anlockte. Wie kam es dazu? Axel Heidebrecht: „Der Inhaber der Krombacher Brauerei hat mich darauf gebracht. Wir sollten einen Getränkestand aufbauen.“ Aber das war den Heidebrechts zu normal, eine Idee musste her. „Der Name war eine Stammtischidee meines Juniors. Die Dosenmatrosen assoziieren die Anbindung an die Küste, und Matrosen haben auch gerne mal einen getrunken.“

Das Konzept hat voll durchgeschlagen. „Wir haben 50 000 Dosen verkauft. Die erste Lieferung mit sechs Tonnen Eiswürfeln war auch sofort weg, dann haben wir noch mal zehn Tonnen nachgeliefert“, freut sich Heidebrecht Senior über den Erfolg und lässt sich selbst den Besuch in Wacken nicht entgehen. „Da ist eine ganz entspannte Stimmung, nur die Musik ist nicht so meins“, lacht der 54-Jährige.

Sommerwein für die Sanierung der Ribnitzer Kirche

Auf der einen Seite vibrierendes Schwermetall, auf der anderen Seite sakrale Orgelklänge. Von Wacken nach Ribnitz-Damgarten zur „Dicken Marie“, der wuchtigen Marienkirche nah der Hafenkante. Fruchtbetonte Schwerelosigkeit in Form eines seidigen Sommerweines hat Axel Heidebrecht zu einer Sonderedition aufgelegt. Der Sinn: Die Flasche Grauburgunder trägt zur Sanierung des maroden Kirchturms bei.

Die Sonderedition Wein soll helfen, den Kirchturm in Ribnitz zu retten. © Quelle: Frank Söllner

Pro verkaufter Flasche wandern 1,50 Euro in die Spendenkasse des gemeinnützigen Vereins zur Erhaltung der Kirche. „Ich hatte von dem Zustand der Kirche gehört, und dann sind wir auf die Idee mit dem Wein gekommen, um zu helfen“, erklärt Heidebrecht, ganz umtriebiger Unternehmer und Lokalpatriot. „Der Anreiz war, etwas für uns vor Ort zu machen. Ich lebe ja schließlich auch von den Ribnitzern.“

Von Anja von Semenow