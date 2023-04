﻿Gewalt gegen Flüchtlinge in Rostock? Die Würde des Menschen ist unantastbar

In einer Rostocker Gemeinschaftsunterkunft sollen Flüchtlinge menschenunwürdig behandelt worden sein. Wenn das stimmt, gehören die Missstände schnellstmöglich abgestellt, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Rostock. Um es vorauszuschicken: Noch ist nichts bewiesen, es steht Aussage gegen Aussage. Doch was die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft der OZ schilderten und auch mit Bildern unterlegten, ist schockierend: Mehrfach sollen Flüchtlinge misshandelt und sogar brutal getreten worden sein – der Willkür des Wachpersonals ausgeliefert. Der Chef des Sicherheitsdienstes bestreitet das. Was stimmt, müssen also Ermittlungen von Polizei und gegebenenfalls Staatsanwaltschaft klären.