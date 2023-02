﻿Gewalt gegen Polizisten nimmt zu: Diese Attacken werden Rostocks Beamte nicht vergessen

Szenen wie in der Silvesternacht in Berlin gab es in Rostock noch nicht, aber auch in der Hansestadt steigt die Zahl der Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute. Jede Woche wird im Schnitt ein Polizist im Dienst attackiert. Wie die Beamten damit umgehen, welche Fälle sie nie vergessen und was Rostocks Ordnungssenator fordert.

Rostock. Jede Woche passiert es mittlerweile im Schnitt mindestens ein Mal: Rostocks Retter werden immer häufiger selbst zu Opfern von Gewalt, von Attacken. Allein 2021 zählte die Polizei 50 Körperverletzungen gegen Beamte im Einsatz. Tendenz weiter steigend. Die Bürgerschaft hat reagiert, die Gewalt verurteilt und mehr Respekt für die Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Rettungsdienstes eingefordert.

Denn genau der fehlt allzu oft. Auch in Rostock. „Fotze, Hure, Arschloch: Für die meisten Kollegen gehört es zum Alltag, auf das Übelste beleidigt zu werden“, sagt Michael Silbe, sozialer Ansprechpartner für die Polizisten des Polizeipräsidiums Rostock. Das gilt mittlerweile auch für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in der Hansestadt: Sechs Mal meldeten Sanitäter, dass sie mit Waffen oder Werkzeugen angegriffen wurden. Einschüchtern lassen sich die Retter und Helfer trotzdem nicht.

Rostock: 65 tätliche Angriffe in einem Jahr

Genaue Zahlen für 2022 kann Polizeisprecherin Dörte Lembke noch nicht nennen – nur so viel: „Wir rechnen mit einen Plus von circa 15 Prozent bei den Übergriffen auf Polizeibeamte.“ Für 2021 weist die Statistik 104 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt (darunter 65 tätliche Angriffe) auf, 62 Beleidigungen, 50 Körperverletzungen, 25 Bedrohungen und elf Sachbeschädigungen. So viele wie noch nie.

Das hat Folgen: Sieben Polizisten wurden im vergangenen Jahr verletzt, drei mussten längere Zeit krankgeschrieben werden. 254 Krankentage gehen auf das Konto von Angriffen. Hinzu kommen Tausende Euro an Kosten, um abgetretene Spiegel an Streifenwagen zu reparieren, Schmierereien an den Fassaden von Polizeiwachen zu entfernen. „Am Berufsethos der Polizisten rüttelt das nicht. Jeder hier will weiter seinen Job machen und Menschen helfen“, sagt Michael Silbe.

Ein Fall beschäftigt die Rostocker Beamten bis heute

Silbe arbeitet in der Verwaltung des Präsidiums und ist Ansprechpartner für Polizisten, denen es nicht gut geht. „Wir haben mehrere Stufen, auf denen wir Kollegen helfen.“ Nach Übergriffen sind es zunächst die Kollegen und direkten Vorgesetzten, auf die es ankomme. „Reicht das nicht aus, sind wir da – die sozialen Ansprechpartner.“ Und auch die Seelsorger stehen bereit, um nach traumatischen Erfahrungen zu helfen.

„Nicht jeder Tote bewirkt Stress“, sagt Silbe. „Aber wenn die Kollegen zum Beispiel mit toten Kindern oder auch Menschen aus dem Bekanntenkreis zu tun haben, kann das sehr belasten.“ Oder eben auch, wenn ein Kollege im Dienst schwer verletzt wird: Vor einigen Jahren zum Beispiel wurde in Rostock ein Beamter auf dem Doberaner Platz von mehreren Personen zusammengeschlagen. Das war so ein Fall.

Polizeisprecherin Lembke kennt noch einen zweiten Fall, der vielen Beamten in Rostock bis heute im Gedächtnis geblieben ist: 2016 war es, als Beamten einen Randalierer in einem Haus in der Innenstadt stellen wollten. Der Mann – 20 Jahre – schleuderte einem Polizisten (damals 40) einen Stein ins Gesicht. Der Ordnungshüter erlitt schwerste Gesichtsverletzungen, verlor mehrere Zähne. „Alle, die das mit ansehen mussten, hatten damit zu tun“, erzählt sie.

Jugendliche immer respektloser: „Gesellschaft verroht“

Schon lange beobachten auch die Polizisten in Rostock, dass der Respekt gegenüber Ordnungs- und Sicherheitskräften verloren geht – „vor allem bei einer bestimmten Klientel“, sagt Michael Silbe. Er meint damit auch Kinder und Jugendliche. „Die Gesellschaft verroht.“ Schlimme Beleidigungen seien mittlerweile an der Tagesordnung, bei Demonstrationen wird oft die Polizei zum Feindbild. „Es gibt kaum noch Hemmschwellen“, sagt der soziale Ansprechpartner. „Mit Worten fängt es an.“ Und dann schildern die Polizisten einen Fall aus dem Vorjahr, in dem ein renitenter Mann die Kollegen mit einer Hundeleine geschlagen hat.

Polizeidirektor Achim Segebarth leitet die Polizeiinspektion Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Ob das die Polizisten verunsichert, sie vielleicht argwöhnischer gegenüber den Bürgern werden lässt, sie gar eher die Dienstwaffe ziehen? „Nein“, versichert Silbe. Wer sich für den Beruf entscheide, wisse, dass er nicht nur Freunde hat. „Wir bereiten die Kollegen zudem in regelmäßigen Einsatztrainings auf solche Situationen vor“, sagt Lembke. „Unsere stärkste Waffe bleibt die Kommunikation: sicheres Auftreten, klare Ansprache. In jeder Lage.“ Und: Rostocks Polizei setzt auf Bodycams, also Körperkameras bei den Beamten. Die sollen nicht nur Einsätze dokumentieren, sondern auch präventiv helfen, indem sie abschrecken.

Rostocks Ordnungssenator fordert harte Strafen

Rostocks Vize-OB und Ordnungssenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) fordert indes härtere Strafen für all jene, die Polizisten oder Rettungskräfte angreifen. Denn auch er – als oberster Chef von Feuerwehr und Sanitätern in der Stadt – musste sich zuletzt immer wieder mit Attacken auf „seine“ Leute befassen. Sechs Angriffe mit Waffen oder Werkzeugen meldete der Rettungsdienst 2022, zwei Mal wurden Feuerwehrleute körperlich attackiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Senator: „Retter sind für Menschen in Not da. Wer sie behindert oder gar bedroht, macht ihnen die Arbeit unnötig schwer und riskiert im schlimmsten Fall sogar das Leben anderer. Das können und werden wir nicht hinnehmen!“ Wer Rettungskräfte behindert, beleidigt oder angreift, müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Dass die Bürgerschaft sich geschlossen hinter die Einsatzkräfte stellt – bei Rostocks Polizeichef Achim Segebarth kommt das gut an: „Angriffe auf die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dürfen nicht zum Alltag werden. Es ist wichtig, dass sich die Stadtgesellschaft hinter diejenigen stellt, die sich täglich für das Wohl aller einsetzen.“