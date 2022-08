﻿Gewalt unter Jugendlichen in Laage und Güstrow eskaliert: „Man traut sich abends nicht mehr raus“

Nachdem ein Teenager einen anderen in Laage angriff, hat sich eine Gruppe Jugendlicher in Güstrow an ihm gerächt. Freunde des ersten Opfers sind schockiert, fürchten sich, weil der nächste Güstrower wieder angreifen könnte. Dass es dabei um „Revierkämpfe“ gehe, streiten sie aber ab.

An dieser Skaterbahn in Laage soll ein Teenager aus Güstrow einen anderen Jugendlichen aus Laage Ende Juli attackiert haben.

Laage/Güstrow. Eigentlich sollten sich die Jugendlichen aus Güstrow und dem viel kleineren Laage nicht so schnell in die Quere kommen – schließlich liegen die Städte knapp 20 Kilometer auseinander. Und dennoch eskalierte jetzt ein Streit unter Teenagern. Auslöser war wohl, wer die Skaterbahn nutzen darf. Das Resultat: Zwei Jugendliche mussten ins Krankenhaus.

Die Skaterbahn am Recknitzcampus in Laage ist ein beliebter Treffpunkt bei den Jugendlichen. Graffiti zieren den kleinen Skatepark, unter anderem ist „Scheiss St. Pauli“ auf dem Teer zu lesen, ein paar Meter daneben liegt ein leerer Pizzakarton. Der Stadtteil scheint eigentlich recht ruhig und beschaulich. In unmittelbarer Nähe stehen Mehrfamilienhäuser, Schulen und eine Kita. Der Rasen des Sportplatzes ist gut gepflegt.

Streit eskalierte Ende Juli

Vor zehn Tagen eskalierte hier der Streit zwischen Teenagern. „Der Junge aus Güstrow hat uns Laagern gegenüber eine große Klappe gehabt“, sagt Alex, der gerade mit seinem Kumpel Leo (beide Namen von der Redaktion geändert) in der Nähe der Skaterbahn abhängt. „Hier kommen viele Güstrower her, da haben wir auch nichts gegen – sofern sie sich zusammenreißen.“

Zur Unterstützung holte der Güstrower seinen älteren Bruder, wie Leo erzählt. Dieser sei bereits vorher mehrfach gewalttätig gewesen, wie die Teenager aus Laage berichten. „Er ist dafür bekannt, zuzustechen, wenn es ernst wird“, sagt Alex – das habe er zumindest gehört.

Freund hat Angriff in Laage gefilmt

„Der ältere Bruder kam und grüßte auch noch“, erinnert sich Leo, der Zeuge des Angriffs wurde. „Er hat angefangen, meinen Kumpel zu treten und als er auf dem Boden lag, hat er weitergemacht“, berichtet er. Außerdem soll ein anderer Güstrower den Angriff gefilmt haben. Niemand habe versucht, den Schläger aufzuhalten, wie ein Junge berichtet, der sich gerade den beiden anschließt. „Das war einfach nur peinlich“, sagt Alex verächtlich über die Attacke. Schließlich sei der Angegriffene viel jünger gewesen.

Die Skaterbahn in Laage ist ein beliebter Treffpunkt bei Jugendlichen in Laage. © Quelle: Julia Kaiser

„Erst dachte ich, es sei gar nicht so schlimm. Aber wir erfahren ja, was mit unseren Leuten passiert“, sagt Leo, „und es hat sich herausgestellt, dass er da fast gestorben wäre.“ Das habe ihn schockiert. „Eigentlich war das versuchter Totschlag“, meint er empört. Noch am selben Abend musste der 15-Jährige im Krankenhaus operiert werden.

Gruppe Jugendlicher rächt sich in Güstrow

Aber damit nicht genug: Eine Gruppe Jugendlicher rächte sich einige Tage später an dem Angreifer am Bahnhof von Güstrow. Laut Polizei habe er Faustschläge abbekommen. Die Gruppe habe außerdem auf ihn eingeschlagen und eingetreten, als er am Boden lag. Auch er kam verletzt ins Krankenhaus. Das erste Opfer aus Laage war bei dieser Aktion nicht dabei.

Von „Revierkämpfen“ aber möchten die Teenager aus Laage nichts wissen, auch eine „Gang“ seien sie nicht. „Das klingt, als seien wir eine 50-Mann-Gruppe und würden Massenschlägereien veranstalten. Wir sind nicht mal alle 18. Die meisten sind unter 16“, sagt Alex.

Gewalt dieser Intensität sei neu

Ein Anwohner in Laage ist schockiert von dieser Gewalt. „An der Skaterbahn treffen sich immer viele Jugendliche. Mich überrascht es daher nicht, dass es da auch Probleme gibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ausarten kann“, meint der Laager.

Auch die Polizei Güstrow bestätigt: „Vorher gab es Körperverletzungen auf Dorf- und Stadtfesten. Gewalt mit dieser Intensität ist aber neu“, so Pressesprecherin Kristin Hartfil. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Alex räumt ein: „Wir fürchten uns jetzt auch. Man traut sich abends nicht mehr alleine raus, weil mit dem nächsten Zug könnten ja irgendwelche Güstrower herkommen.“