﻿Ärger um Giftmüll aus Irland: Schluss mit Müll-Tourismus im Tourismusland

Dass Abfall aus der Chip-Produktion in Irland in MV entsorgt wird, wirft viele Fragen auf: Warum geht das nicht vor Ort bei Dublin? Der Nordosten scheint immer noch die billigste Lösung für Europas Müllprobleme zu sein, fürchtet OZ-Chefreporter Andreas Meyer.

Bargeshagen. Als der Computerchip-Riese Intel nach dem Standort für ein neues Werk in Deutschland suchte, hatte Mecklenburg-Vorpommern noch das Nachsehen. Statt bei Schwerin bauen die Amerikaner jetzt bei Magdeburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zynisch könnte man an dieser Stelle jetzt sagen: Immerhin etwas hat MV dann doch von Intel – den Sondermüll aus deren Werken in Irland.

Müll-Tourismus im Tourismusland

Dass das Unternehmen Gefahrstoffe aus der Chip-Produktion im mehr als 1200 Kilometer entfernten Dublin seit Monaten bei Rostock entsorgen lässt, dass gefährliche und belastete Stoffe zunächst mit Fähren und dann mit Lastwagen quer durch Europa gefahren werden – es ist schwer zu verstehen. Und vor allem wirft es Fragen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Beispiel: Gibt es nicht auch in Irland Firmen, die das können? Ist es wirklich nötig, das Material – mit Säure belastet – ins Urlaubsland MV zu fahren? Geht es am Ende nur darum, wer den Job am günstigsten erledigt? Auftragnehmer für die Entsorgung des amerikanischen Abfalls „made in Irland“ ist nach OZ-Informationen der französische Konzern Veolia. Der wiederum hat die deutsche Firma EMV als „Subunternehmer“ ins Boot geholt. Ein dreckiges Beispiel für die Globalisierung.

Lesen Sie auch

Ist MV Europas billigste Lösung?

Es scheint ein Mal mehr so zu sein, dass MV die billigste Lösung für die Entsorgung von Europas (Gift-)Dreck ist. Das war viele Jahre auch mit der Sondermüll-Deponie Ihlenberg ganz ähnlich. Auf der wurde selbst Abfall aus Italien entsorgt. Damit muss endlich Schluss sein.