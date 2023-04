﻿Abfall-Importe aus Irland: Chip-Gigant Intel entsorgt Giftmüll vor den Toren Rostocks

Direkt neben einem Kinder-Spieleparadies in Bargeshagen lässt der Computerchip-Hersteller Intel Sondermüll aus seinen Werken in Irland entsorgen. Wie viele Transporte es bisher gab, ist offen. Um was für Stoffe es sich handelt, wie die Gemeinde reagiert und warum ausgerechnet MV Ziel der Müll-Transporte quer durch Europa ist.

Bei EMV in Bargeshagen wird der Sondermüll aus Irland bearbeitet. Direkt an die Müll-Behandlungsanlage grenzt unter anderem das Kinder-Spieleland „Pandino“.

Bargeshagen/Rostock. Die Produkte des Technologie-Riesen Intel stecken in fast jedem Computer – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was bisher aber nicht bekannt war: Der US-Konzern liefert nicht nur Computer-Teile, sondern seit Monaten auch Sondermüll in den Nordosten. Intel lässt in Bargeshagen bei Rostock belastetes Material aus seinen Werken entsorgen. Direkt neben einer Indoor-Spielewelt für Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bestätigt der Ver- und Entsorgungskonzern Remondis jetzt auf OZ-Anfrage. Bekannt geworden sind die Müll-Importe aus Irland im Zuge von Ermittlungen der Polizei in Bremen. Die Beamten hatten auf der Autobahn A 1 bei Hemelingen einen der Transporte nach MV gestoppt. Der Transportbehälter wies Risse auf, wurde von den Behörden aus dem Verkehr gezogen.

Abfall aus der Chip-Produktion in Bargeshagen

Nach OZ-Informationen stammt der Sondermüll aus Chip-Fabriken von Intel im County Kildare im Osten Irlands. Dort haben die Amerikaner seit 1989 um die 30 Milliarden Euro in ihre größte Produktionsstätte außerhalb der USA investiert. Das Werk in Leixlip ist auch Vorbild für den Bau einer neuen Intel-Fabrik in Sachsen-Anhalt. MV hatte sich ebenfalls um das Milliarden-Investment beworben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem: Die Chips müssen unter Bedingungen produziert werden, die nach Intel-Angaben „1000 Mal reiner als ein OP-Saal“ sein müssen. Dabei kommen lebensgefährliche und hochgradig ätzende Säuren zum Einsatz. Material, das mit diesen Stoffen in Kontakt gekommen ist, muss speziell entsorgt werden – offenbar knapp 1200 Kilometer Luftlinie entfernt bei der Remondis-Tochter EMV in Bargeshagen.

Polizei spricht von „giftigen und ätzenden“ Abfällen

EMV ist auf die Entsorgung von Sonderabfällen und Gefahrstoffen spezialisiert. Remondis-Sprecher Michael Schneider spricht von kontaminierten „Wischlappen“ und „Laborbekleidung“, die aus Irland geliefert werden. Materialien, an denen gefährliche Stoffe anhaften. Die Behandlung sei Routine für den Betrieb.

In einer offiziellen Mitteilung der Bremer Polizei zum gestoppten Transport klingt das nicht ganz harmlos. Darin ist von „giftigen und ätzenden Gefahrgutabfällen“ die Rede. Ein Insider sagt sogar: „Gegen das, was aus Irland angeliefert wird, ist der Müll auf der Deponie Ihlenberg fast schon harmlos.“ In Bargeshagen werden, so Remondis, die Stoffe sortiert und dann zur Verbrennung weitertransportiert. Nach OZ-Informationen in Hamburg.

Lesen Sie auch

Direkt neben der Kinder-Spielewelt „Pandino“

Giftmüll-Transporte über Landes- und Staatsgrenzen? Eigentlich wollte MV genau das nicht mehr. 2018 – damals hatte Stefan Schwesig, Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Vorwürfe gegen die landeseigene Deponie Ihlenberg erhoben – stoppte das Land Abfall-Importe aus Italien. Umweltminister Till Backhaus (SPD) forderte „ein Ende des Müll-Tourismus“. Sein Ministerium antwortete bis zum Abend nicht auf eine Anfrage zum Thema Bargeshagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenige Meter Luftlinie von dem Abfallbetrieb entfernt betreibt der Unternehmer Jonas Holtz die Kinder-Spielewelt „Pandino“. Zudem plant Holtz nach Angaben von Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonardt (CDU) weiterhin den Bau eines Hotels an dem Standort. Leonardt: „Ein heißes Eisen.“ Mit EMV selbst habe die Gemeinde keine Probleme: „Das sind Profis.“ Von den Importen aus Irland wusste er bisher nichts.