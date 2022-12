Schneefall und glatte Straßen haben am Sonntag zu mehreren Unfällen im Landkreis Rostock geführt. Auf der Autobahn 19 rutschte eine Fahrerin mit ihrem Pkw in den Graben. Sie und ihre Tochter wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rostock. Die Schneefälle am Sonntag haben zu mehreren Behinderungen auf den Straßen in der Region in und rund um Rostock geführt. Es kam auch zu Verkehrsunfällen, in einem Fall auf der Autobahn 19 verletzten sich eine Frau und ihre Tochter.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei am Nachmittag gegen 15.30 Uhr kurz vor der Abfahrt Rostock-Nord in Fahrtrichtung Berlin. Die 40-jährige Frau am Steuer des Fords, die zusammen mit ihrer zehn Jahre alten Tochter unterwegs war, verlor auf glatter und mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen.

Auto rutschte in den Graben

Der Ford kam ins Schlingern, drehte sich und rutschte mit hohem Tempo in den Graben. Der Aufprall dort war so heftig, dass mehrere Airbags im Wageninneren auslösten. Der Ehemann der 40-Jährigen, der mit einem Mietwagen hinter dem Ford seiner Frau und Tochter fuhr, stoppte sofort seinen Wagen und rettete beide Personen aus dem Unfallauto. Nach dem abgesetzten Notruf rückte ein Löschzug der Feuerwehr, ein Notarzt und die Autobahnpolizei an. Die Zehnjährige und die 40 Jahre alte Mutter wurden vom Rettungsdienstpersonal untersucht. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Glätteunfälle im Raum Rostock: Mutter und Tochter auf A 19 schwer verletzt © Quelle: Stefan Tretropp

Laut Polizei werden die beiden Verunfallten über 24 Stunden im Krankenhaus bleiben, weshalb sie als schwer verletzt eingestuft wurden. Der Winterdienst war kurz nach dem Unfall zur Stelle und schob die Autobahn 19 in diesem Bereich frei. Aufgrund des Unfalls kam es zu einer einseitigen Sperrung der Strecke Richtung Berlin.

Weitere Unfälle im Landkreis Rostock

Bei weiteren Verkehrsunfällen im Landkreis Rostock sind ein 57-Jähriger verletzt und einige Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verunglückten während eines Schneeschauers um die Mittagszeit mindestens zwei Fahrzeugführer. Der 57-Jährige fuhr bei Plaaz gegen einen Baum, weil er versuchte, einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, welches die Kurve schnitt. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, während das entgegenkommende Auto ohne anzuhalten weiterfuhr. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen vermutet die Polizei, dass die glatte Fahrbahn sowie eine unangemessene Geschwindigkeit den Unfall hervorriefen.

Etwa zur gleichen Zeit verunglückte ein 47 Jahre alter Mann auf der Autobahn 19 bei Dolgen am See. Er habe seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst und sei von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Sprecherin. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand allerdings ein Schaden am Auto sowie den Leitplanken, den die Polizei zunächst nicht beziffern konnte.

Von Stefan Tretropp/dpa