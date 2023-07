Ein Verletzter bei Auffahrunfall auf A19 bei Glasewitz

Glasewitz. Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 in Höhe der Anschlussstelle Glasewitz (Landkreis Rostock) ist ein 30-jähriger Autofahrer verletzt worden und erheblicher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw mit einem vorausfahrenden Auto, das einen Anhänger zog, kolldiert. Durch den Zusammenstoß löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw und der Anhänger wurden bei der Kollision beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.

Für die Aufräumarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

OZ