﻿Gleise unterspült: Züge des RE 9 zwischen Rostock und Ribnitz fahren wieder

Die Bahnstrecke zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten musste am Sonnabend gesperrt werden. Grund sind unterspülte Gleise nach dem Starkregen vom Nachmittag. Der Zugverkehr war beeinträchtigt.

Rostock. Der Starkregen am Sonnabend im Osten des Landkreises Rostock – er hat offenbar heftigere Folgen als bisher angenommen: Ein Sprecher der Deutschen Bahn AG bestätigte am Sonnabendabend, dass die Bahnstrecke zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten gesperrt werden musste – weil offenbar die Gleise vom Regen unterspült worden sind. In der Nacht hätten Techniker der Bahn die Schäden behoben.

Seit Sonntagmorgen 8 Uhr verkehren die Bahnen wieder wie gewohnt. er RE 9 wieder fahren - auf dem betroffenen Abschnitt allerdings mit „verminderter Geschwindigkeit“, heißt es in der Online-Fahrplanauskunft der Bahn.