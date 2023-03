﻿Lesermeinungen zum Glöckner-Rauswurf: „Ein neuer Trainer ist kein Allheilmittel“

Rostock. Das 2:5-Debakel gegen Düsseldorf stürzte Hansa Rostock auf Abstiegsplatz 17 der 2. Bundesliga. Fünf Niederlagen und ein Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen. Eine traurige Serie, die nun Konsequenzen nach sich gezogen hat. Der Fußball-Zweitligist hat sich von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Der Vorstand habe „mit einstimmigem Einvernehmen des Aufsichtsrats auf die sportliche Krise reagiert“ und den 46-Jährigen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, heißt es.

Für viele OZ-Leserinnen und -Leser ist die Entscheidung die richtige Maßnahme – doch nicht ausreichend, finden viele unter ihnen.

Patrick Glöckner bei Hansa entlassen: „Warum immer der Trainer?“

Karsten Zilm meint: „Der erste Schritt ist getan, er war auch schon überfällig“, so Zilm. Nun müsse Ruhe rein in die Mannschaft und außerdem solle die Vereinsführung nun über ihren Schatten springen und Härtel zurückholen, fordert der Leser.

Hans Bahls fragt sich, wie so oft: „Warum immer der Trainer? Wenn Spieler keine Leistung erbringen, muss man da beginnen, wo es weh tut, und als erstes ist es das Geld. Fußballer sind die Prinzen. Sie sollten nach der Leistung bezahlt werden. Können sie das nicht, sollen sie in der Kreisliga kicken“, so Bahls.

Olaf Klevenow rechnet: „Noch neun Spieltage, noch 27 zu vergebene Punkte. Es ist noch alles drin, aber nicht so“, ist Klevenow überzeugt. Allerdings müsse sich der Verein sehr schnell auch von Pieckenhagen trennen. Letzterer ist aus Sicht des Lesers der „Hauptverantwortliche für das ganze Unnötige“. Er fragt: „Wo stand Hansa mit Härtel, wo stehen sie jetzt? Seine Suspendierung durch den sportlichen Leiter Pieckenhagen erfolgte ohne punkte- und tabellenmäßige Not. Härtel hatte zu dem Zeitpunkt mit seiner Mannschaft mehr Punkte geholt als in der Vorsaison. Er steht ja wohl noch auf der Gehaltsliste von Hansa? Ob er sich aber Hansa nochmals antun würde? So jedenfalls geht Hansa unter!“

Ist die Entlassung von Pieckenhagen „unabdingbar“?

Jan Brinkmann ist derselben Auffassung: „Die Entlassung von Härtel, die Pieckenhagen zu verantworten hat, konnte ich damals nicht verstehen und heute erst recht nicht. Also Piecke muss von Bord.“ Brinkmann glaubt, dass die Truppe die Qualität habe, die Klasse zu halten. „Gerne erinnere ich mich an die Siege aus der Hinrunde gegen die beiden Hamburger Teams. Wir halten zusammen, auch in schweren Zeiten.“

Olaf Wilken sei maßlos enttäuscht, schreibt er. Es seien noch 27 Punkte zu vergeben. Und: Die Entlassung vom sportlichen Leiter sei nun zudem unabdingbar. Menno Pieschkalsky erinnert Martin Pieckenhagen mit seinem Beitrag daran, dass „er es war, der diesen Trainer organisiert hat. Das war eine totale Fehlentscheidung.“

OZ-Leser hoffen auf eine Kehrtwende bei Hansa Rostock

Carsten Ochs beobachtet: „Und wieder einmal zeigt sich, dass ein neuer Trainer auch kein Allheilmittel ist. Man hätte an Härtel festhalten müssen. Aber hätte hätte Fahrradkette. Nun heißt es, die Pause zu nutzen. Die Mannschaft zu formen und das Saisonziel den Klassenerhalt zu schaffen.“

Auch die Bilanz von OZ-Leser Daniel Bo fällt ernüchternd aus: „Pieckenhagen ist absolut verantwortlich für den Kader, und der ist nicht besser als letztes Jahr. Es fehlt an Kreativität und Statik im Spiel, planlos kann man es auch nennen. Vielleicht kann man einfach nicht mehr aus der Mannschaft rausholen, und das ist dann die Fehlplanung von Pieckenhagen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie die Kurve bekommen, so Bo, aber dafür brauche es Impulse und Veränderungen.“

Pieckenhagen hat überragende Arbeit geleistet in letzten Jahren

Kerstin Spallek-Schnell indes frage sich, ob immer den Trainer die alleinige Schuld treffe. „Ich habe bei den Spielern auf dem Platz nichts gesehen im Spiel gegen Düsseldorf. Als hätten die keinen Bock auf Fußball.“

Der Leser, der sich den Namen Kom Büse gegeben hat, gibt unterdessen zu bedenken: „Alle wissen wieder alles besser. Wir waren Jahre weg vom Fenster. Wir stehen auf besseren Füßen als die gesamten letzten zehn Jahre und sind sportlich insgesamt besser. Wo kommen wir her und wer hat uns dahin gebracht? Richtig, Piecke und Marin sind Teil davon.“

Auch Hannes Haselow teilt diese letzte geäußerte Meinung, steht fest zu Pieckenhagen: „Letztes Jahr war Pieckenhagen der gefeierte Held. Nach Jahren der Drittklassigkeit hat er einen Aufstieg und einen Klassenerhalt zu verantworten, hat jahrelang ruhig gearbeitet und die Kogge wieder in finanziell ruhigere Fahrwasser manövriert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ohne ihn sogar in der 4. Liga verschwunden wären. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wie knapp das damals war. Die Entlassung von Härtel mag im Nachhinein ein Fehler sein. Nichtsdestotrotz hat er eine überragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Daran erinnert sich nur keiner mehr.“

Für Michael Volksdorf wäre es schließlich das Beste gewesen, wenn der Trainer bis zum Ende der Saison geblieben wäre. „Man sollte sich ein Beispiel an Freiburg nehmen. Auch da gab es immer mal schlechte Phasen. Streich steht seit ewigen Jahren dort im Dienst.“ Das zeige, so Volksdorf, dass man einem Trainer auch in schwierigen Zeiten hätte Vertrauen schenken müssen, denn „nur so kann er die Mannschaft erreichen.“