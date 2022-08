Ein anscheinend psychisch auffälliger Mann aus Nordrhein-Westfahlen hat zwei Kleingärtner in Gnoien bedroht. Er wolle sie töten, habe der 54-Jährige seinen Opfern zugerufen. Die Polizei konnte ihn überwältigen.

Gnoien. Die Polizei hat am Dienstagabend einen psychisch auffälligen Mann gestellt, nachdem der 54-Jährige zwei Kleingärtner mit einem Luftgewehr bedroht hatte. Der Nordrhein-Westfale war bereits in den vergangenen Tagen polizeilich in Erscheinung getreten.

Was war passiert: Gegen 20.30 Uhr wurden eine 55-jährige Frau und ihr 57-jähriger Lebenspartner auf den tgebürtigen Teterower aufmerksam, als dieser mit geschulteter Waffe durch die Kleingartenanlage in Gnoien lief. Als dieser die beiden Kleingärtner sah, drang er ohne zu zögern aggressiv in die Gartenparzelle der beiden ein, richtete die Waffe auf den 57-Jährigen und drohte, beide zu töten.