﻿Good News für Rostock 2023: Günstig fahren, Top-Stars treffen, billig shoppen

Rostock. Das neue Jahr beginnt mit einem Knaller: Das Warnemünder Turmleuchten am 1. Januar soll uns einen spektakulären Auftakt für 2023 bescheren. Und auch der Rest des Jahres hält einiges bereit, auf das sich Rostock freuen kann.

Die OZ hat sechs gute Nachrichten, die uns angesichts aller aktuellen Schwierigkeiten positiv ins neue Jahr starten lassen.

Rostocker Good News 2023 für Pendler

Seit Monaten kennen Preise nur eine Richtung: nach oben. Mit Preisbremsen für Strom, Gas und Heizung will die Bundesregierung Privathaushalte und Wirtschaft finanziell entlasten. Die Renten sollen im Juli 2023 in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent steigen, das Kindergeld wird erhöht.

Straßenbahnfahren wird dank des 49-Euro-Tickets 2023 billiger – ein Monatsabo ist normalerweise teurer. © Quelle: Frank Söllner

Auch Pendler können hoffen. Wer mit Bus und Straßenbahn zur Arbeit oder Schule fährt, kann ab Frühjahr sparen. Dann soll das 49-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr kommen. Die Länder streben einen Starttermin zum 1. April an. Wer bislang ein Monatsticket der RSAG nutzte, kann mit dem 49-Euro-Ticket 18 Euro monatlich sparen bzw. 5 Euro gegenüber dem Monatskarten-Abo. Wer Einzeltickets zu je 2,60 Euro nutzt, spart dann, sobald er im Monat mehr als 19 Fahrten mit den Öffentlichen zurücklegt.

Rostocker Good News 2023 für Musikfans

Nach einem fulminanten Open-Air-Sommer 2022 stehen auch im neuen Jahr etliche Freiluft-Konzerte auf dem Programm: Angekündigt haben sich Stars wie Lea (24. Juni), Apache 207 (7. Juli), Roland Kaiser (8. Juli), Pietro Lombardi (22. Juli) und Johannes Oerding (26. August).

Auch andernorts ist ordentlich Musik drin: Im Ostseestadion will Rapper Marteria am 1. und 2. September die Bühne beben lassen. In der Stadthalle treten Künstler wie Michelle (14. März), AnnenMayKantereit (1. April), Fettes Brot (5. April), DJ Bobo (8. Juni) und Smokie (22. September) auf.

Rostocker Good News 2023 für Kunstliebende

Die Rostocker Kunsthalle soll nach zweijähriger Sanierung im Frühjahr 2023 wiedereröffnet werden. "Wir gehen von einem Termin im April aus", sagt Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann. Zum Start sollen Schätze aus der Sammlung ausgestellt werden. "Sie werden im sanierten Haus besonders wirken." In den Genuss der Werke kann dann jeder kommen. "Erstmalig in ihrer Geschichte ist die Kunsthalle komplett barrierefrei."

Ein Handwerker malert die Decke im Innenbereich der Kunsthalle. Die Sanierung der Kunsthalle Rostock befindet sich auf der Zielgeraden. Nach derzeitigen Plänen soll der einzige Neubau eines Kunstmuseums der DDR im Frühjahr 2023 wiedereröffnet werden. © Quelle: Danny Gohlke

Rostocker Good News 2023 für Erlebnishungrige

Die Hanse Sail, das größte maritime Volksfest an der Ostsee, soll 2023 mit Neuheiten aufwarten. Wie die Veranstalter angekündigt haben, werde das Konzept um die Erlebnisbereiche ausgebaut und über neue Höhepunkte diskutiert. "Für die Hanse Sail 2023 ist wieder das Strandkino in Warnemünde in Planung, darüber hinaus wollen wir sportliche Events an Land und zu Wasser und kulturelle Höhepunkte für die ganze Familie bieten", sagt die kommissarische Leiterin des Hanse-Sail-Büros Bettina Fust. Besondere Ausfahrten sind bereits jetzt online buchbar.

Ein Schnappschuss von der Hanse Sail 2022 in Rostock von Katrin Schäfer. © Quelle: Katrin Schäfer

Die 32. Hanse Sail beginnt am 10. August, Partnerland sind die Niederlande. Auch der restliche Jahreskalender ist mit vielen großen Festen gefüllt, darunter der Ostermarkt (31. März bis 16. April), die Warnemünder Woche (1. bis 9. Juli) und der Rostocker Weihnachtsmarkt (27. November bis 22. Dezember)

Rostocker Good News 2023 für Sparfüchse und Genießer

Wer gerne einkauft, hat im neuen Jahr neue Möglichkeiten. Zwar mussten im zurückliegenden Jahr viele Geschäfte schließen, doch es entstehen auch neue Läden. Und die locken auch Sparfüchse an: Im Broderstorfer Einkaufszentrum Hanse Outlets eröffnet der Süßwarenhersteller Storck Ende April, Anfang Mai einen Shop und bietet Toffifees und Merci mit Rabatten an. Die Kaufhaus-Kette Woolworth will im Frühjahr 2023 im Hanse-Center Bentwisch Kleidung, Elektronik, Deko-, Drogerie- und Geschenkartikel zu günstigen Preisen anbieten. Und die Drogeriekette DM will voraussichtlich Ende 2023 eine neue Filiale in der Neubrandenburger Straße eröffnen.

Auch in der Gastro-Szene tut sich was. Zum Beispiel in Warnemünde: Zu Ostern 2023 sollen Süßfans neben der Joho Broiler Bar am Alten Strom in der neuen Filiale von Joho Eis schlemmen können. Deftiges soll es an der Ecke Schröderplatz/Friedhofsweg geben: In dem dort entstehenden Wohn- und Geschäftshaus will der Ribnitzer Fischereihafen ein Restaurant eröffnen und voraussichtlich ab Ende 2023 Spezialitäten, wie Fischbuletten und Räucheraal, anbieten.

Rostocker Good News 2023 für Politikinteressierte

Wer sich neuen Wind im Rostocker Rathaus gewünscht hat, bekommt ihn ab 1. Februar. Dann tritt mit Eva-Maria Kröger (Linke) die erste Frau in der Geschichte der Hansestadt den Posten der Oberbürgermeisterin an und wird Nachfolgerin von Claus Ruhe Madsen nach dessen vorzeitigem Abschied gen Kiel. Die Vakanz des wohl wichtigsten Postens in der Stadt hat damit ein Ende.

Eva-Maria Kröger © Quelle: Joachim Kloock

Bereits während der Sitzung der Bürgerschaft am 18. Januar soll Kröger den Amtseid ablegen und die auf den 1. Februar datierte Ernennungsurkunde erhalten. Im Wahlkampf hat sie versprochen, sich um Themen wie die Sanierung von Schulen und Kitas und Klimaneutralität zu kümmern, lebendige Stadtteilzentren und Sportstätten schaffen und günstige Tickets für Bus und Bahn sichern zu wollen. In den kommenden sieben Jahren wird sie sich daran messen lassen müssen.

Von OZ/ab