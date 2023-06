﻿Google Street View an der Ostsee: Wann die Kamera-Autos MV von Rostock bis Rügen filmen

Rostock. Achtung, Aufnahme: Google Street View erneuert seine Bilder in Deutschland und schickt dafür auch Kamerawagen an die Ostsee. Während in anderen Länder Bilder kontinuierlich aktualisiert werden, wurden in der Bundesrepublik 13 Jahre lang keine neuen Fotos gemacht.

Das soll sich ändern. Denn: Aufnahmen, die zwischen 2008 und 2009 gemacht wurden, würden Straßen und Gebäude von heute nicht mehr angemessen abbilden, so Google. Dabei sei Street View eine beliebte und viel genutzte Zusatzfunktion von Google Maps.

Im Sommer werden auch in Mecklenburg-Vorpommern Fotos gemacht. Los geht es schon diesen Monat: Von Juni bis Oktober 2023 werden laut Google in den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen neue Aufnahmen gemacht.

Termin für Online-Veröffentlichung steht

Street View gebe es inzwischen in mehr als 100 Ländern auf der Welt, sagt Google. „Menschen nutzen es, um ihre Wohnung online zu vermieten oder zu verkaufen, und um sich vor dem Umzug über die neue Gegend zu informieren. Sie erkunden Urlaubsorte wie Parks und Strände in der Nähe ihres Hotels. Und sie prüfen, ob das Restaurant, in das sie gehen möchten, einen barrierefreien Eingang hat.“

Wann gehen die neuen Bilder online? „Wir werden frühestens Mitte Juli damit beginnen, die neuen Bilder zu veröffentlichen, welche Aufnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 enthalten“, so Google.

Häuser und Wohnungen unkenntlich machen – so geht’s

Und wie siehts aus mit Privatsphäre? Google schreibt: „Vor der Veröffentlichung der neuen Street View-Bilder werden wir die mehr als 13 Jahre alten Street View-Bilder inklusive der Unkenntlichmachungen entfernen.“

Jeder könne vor und jederzeit nach Veröffentlichung des neuen Bildmaterials darüber entscheiden, ob man die Ansichten seines Hauses oder seiner Wohnung auf den neuen Bildern unwiderruflich unkenntlich machen möchtet. Das geht online auf www.google.de/intl/de/streetview/.

Menschen werden von Google Street View übrigens nicht abgebildet. „Wie überall auf der Welt machen wir Gesichter und Nummernschilder automatisch unkenntlich“, heißt es.

OZ