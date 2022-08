„Gorch Fock“ erreicht Hanse Sail – OZ live von der Einfahrt in Warnemünde

Die „Gorch Fock“ ist einer der zwei Großsegler, die bei der Rostocker Hanse Sail 2022 dabei sind. Am Mittwoch kommt sie an ihrem Liegeplatz in Warnemünde an. Die OZ ist ab 14 Uhr an Bord und spricht mit Kommandant Andreas-Peter Graf von Kielmansegg über das Schiff und die erste Ausbildungsfahrt.

Warnemünde. Die „Gorch Fock“ hat Kurs auf Rostock genommen. Am Montag startete das Segelschulschiff der Deutschen Marine aus Kiel und wird mit mehr als 100 Kadetten an Bord am Mittwochnachmittag in Warnemünde erwartet. Es ist die erste Ausbildungsfahrt mit dem neuen Kommandanten Andreas-Peter Graf von Kielmansegg. Seit Ende März hat er die Verantwortung auf dem 89 Meter langen Dreimaster übernommen.

Die OSTSEE-ZEITUNG begibt sich ab 14 Uhr an Bord und ist live dabei, wenn das Schiff in den Warnemünder Hafen einfährt. Besonderes Highlight: Kommandant Andreas-Peter Graf von Kielmansegg wird mit uns über die erste Ausbildungsfahrt, das sanierte Schiff und die aktuelle Situation in der Welt sprechen.

Während der Rostocker Hanse Sail bietet die „Gorch Fock“ ein Open Ship an. Interessierte können den Segler der Deutschen Marine am Freitag und Sonntag besuchen und auch an Bord gehen. Das Schiff ist in diesem Jahr neben der „Dar Młodzieży“ der einzige Großsegler auf der Hanse Sail.

Nach jahrelanger Sanierung hatte die Marine die „Gorch Fock“ erst im vergangenen Jahr zurückbekommen. Die Kosten stiegen von zunächst geplanten 10 auf 135 Millionen Euro.

Von Lea-Marie Kenzler