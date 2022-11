﻿Ehemaliges Schullandheim in Graal-Müritz: So soll es mit der Ruine nun weitergehen

Seit vielen Jahren schon ist das Gelände des ehemaligen Schullandheims in Graal-Müritz verlassen. An Stelle der Ruine soll eine Radlerpension entstehen. Doch das stößt nicht bei allen Anwohnern des Ostseeheilbads auf Zuspruch. Wieso ihnen das Vorhaben Bauchschmerzen bereitet und wie der aktuelle Stand der Planung ist.

Graal-Müritz. Das Gelände des ehemaligen Schullandheims in Graal-Müritz (Landkreis Rostock): Verborgen inmitten des Küstenwaldes ist es gelegen. Zu übersehen ist der Schandfleck im viel besuchten Ostseeheilbad allerdings nicht. Von der Promenade aus lässt sich die Fläche gut überblicken. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wirkt einsam und verlassen. Von seiner einstigen Pracht ist längst nichts mehr zu sehen. Nach zwei Bränden in der Vergangenheit ist nur noch eine Ruine übriggeblieben. Das Gelände: völlig überwuchert. Sehr zum Bedauern der Bürger.

Geht es nach der Gemeindeverwaltung, soll sich dies aber schon in den nächsten Jahren ändern. Seit 2004 bemühe man sich darum, hier eine touristische Nutzung zu entwickeln, wie Bürgermeisterin Benita Chelvier bestätigt. Im Einvernehmen mit dem Investor, der Kommune, dem Forst- und der Umweltbehörde. Zur Debatte steht aktuell daher eine Radlerpension mit 18 Doppelzimmern und einem integrierten öffentlichen Kurwaldzentrum, in dem sich Besucher zukünftig über den Wald informieren können.

Graal-Müritz plant Pension für Radler

Vorgestellt wurde das Projekt bereits vor einiger Zeit von dem beauftragten Planer. Es soll ein zweigeschossiges Gebäude mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss entstehen. Eine weitere Besonderheit: Das Grundstück soll später nicht an den öffentlichen Straßenverkehr angebunden werden. Sprich: Die Zufahrt könne nicht mit dem privaten Kraftfahrzeug erfolgen.

Die Ruinen des Schullandheims „Fritz Reuter“ trüben den touristischen Blick von der Strandpromenade und dem Ostseeküstenradweg in Graal-Müritz. © Quelle: Ove Arscholl

Es werde an der Pension auch keine Parkplätze für die Gäste geben. Grund sei die besondere Lage der Fläche. Das Verkehrskonzept der Gemeinde weise öffentliche Parkplätze außerhalb des Kurwaldes aus. Eine Ausnahme werde es für Versorgungsfahrzeuge geben, wie die Rathauschefin erklärt. „Das ist ein Thema, das wir bei der Planung berücksichtigen müssen.“

Planung für altes Schullandheim in Graal-Müritz geht weiter

Wie genau aber die Radlerpension nach Fertigstellung aussehen wird und ob sie überhaupt entsteht, dass sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss, wie Chelvier betont. Bei dem derzeitigen Konzept handle es sich lediglich um einen Vorentwurf des vorhabenbezogenen B-Plans. Besprochen wurde dieser nun in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend.

Das Resultat: Die Anwesenden haben beschlossen, für das weitere Vorgehen nun alle zuständigen Behörden mit an den Tisch zu holen. „Gemeinsam werden wir schauen, wie wir die Pläne optimieren können, sodass wir den Ansprüchen an den Standtort gerecht werden. Dafür sind die Einschätzungen aller Ämter notwendig.“

Bauarbeiten am Küstenwald: Anwohner sind skeptisch

Obwohl das Vorhaben noch in den Kinderschuhen steckt und bislang noch nicht alle Bedingungen für einen Neubau geklärt sind, wächst bei so manchem Anwohner die Skepsis. Ein weiteres Bauvorhaben am Küstenwald? Das bereitet Raum- und Umweltplaner Stefan Fuchs Bauchschmerzen. „In der Vergangenheit wurde der Wald schon stark perforiert – durch größere und kleinere Bauprojekte“, meint er.

Dabei sei es seiner Meinung nach angebracht, sensibel mit der Natur umzugehen. „Es gibt ganz andere Standorte im Seeheilbad, die sich wesentlich besser für solch ein Projekt eignen würden.“ Wie viele andere Bürger auch, würde sich Fuchs die sofortige Beräumung und Renaturierung des Areals wünschen.

Zumindest in einem Punkt sind sich alle einig: Es soll sich schon bald etwas auf dem Gelände tun. Zu viele Jahre seien verstrichen, in denen die Ruinen unberührt blieben. Dass nun wieder Bewegung in die Planung kommt, freut daher Anwohner und Gemeindeverwaltung gleichermaßen. „Es wird Zeit, dass sich etwas tut“, so Fuchs. Chelvier ist zuversichtlich: „Wir werden eine gute Lösung finden. Wir sind froh, dass es jetzt weitergeht.“