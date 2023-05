Suche erfolgreich: Vermisste 82-Jährige aus Graal-Müritz ist wieder da

Graal-Müritz. Seit Sonnabendnachmittag wurde eine Bewohnerin einer Wohngruppe in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) vermisst. Nach Angaben der Polizei konnte die 82-Jährige am Sonntagmittag im Bereich Hirschburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) aufgefunden werden. Aufgrund einer leichter Unterkühlung wurde die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.

OZ