﻿Grafiken zur OB-Wahl in Rostock: Wo hat Eva-Maria Kröger die Wahl gewonnen? Wo lag Ebert vorne?

Mit 58,4 Prozent hat Eva-Maria Kröger (Linke) die Stichwahl klar gewonnen. Sie wird Oberbürgermeisterin in Rostock. Wie sich die künftige Chefin im Rathaus fühlt, was sie auf jeden Fall mitnehmen wird und was sie jetzt vorhat, verrät die 42-Jährige im OZ-Interview.