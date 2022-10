﻿Gratis-Parken am Rostocker Ostseestadion: Warum Anwohner bislang verzichten

Eine Fläche auf der östlichen Seite der Heimspielstätte des FC Hansa sollen Rostocker kostenfrei nutzen können, so das Angebot des Vereins. Doch bisher ist der Deal nicht zustande gekommen.

Rostock. Das Angebot klingt verlockend: Um sie wenigstens ein bisschen für den Stress zu entschädigen, den sie während der Heimspiele des FC Hansa Rostock haben, sollen Anwohner des Hansaviertels und des Ortsteils Gartenstadt/Stadtweide einen Parkplatz auf der Ostseite des Ostseestadions kostenfrei nutzen dürfen. Das habe der Verein den Vorsitzenden der zuständigen Ortsbeiräte vor einiger Zeit bei einem Treffen offeriert, erklärte Hansa-Vorstandsboss Robert Marien kürzlich in einem Gespräch zur Lage des Vereins. Doch die hätten das Geschenk des Fußball-Zweitligisten bisher verschmäht.

Robert Marien ist Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock. © Quelle: Lutz Bongarts

Die Belastung für die Menschen, die rund um die Heimspielstätte des FC Hansa wohnen, sei hoch und das wisse auch die Vorstandsriege, so Marien. Seit Jahren gibt es immer wieder Ärger mit Falschparkern, Wildpinklern, Lautstärke und Müll rund um das Ostseestadion. „Wir haben im Zuge der Sanierung der Schillingallee mit den Ortsbeiräten gesprochen und ihnen unseren Ostparkplatz angeboten – kostenfrei –, um für etwas Entlastung zu sorgen. Wir wollen dem Viertel ja auch etwas zurückgeben“, sagte der Vorstand des FC Hansa.

Rostocker verzichten auf kostenlose Parkplätze

Besagte Fläche befindet sich im Osten des Stadions, zieht sich als schmaler Streifen zwischen der Arena und der DRK-Kindertagesstätte „Butzemannhaus“ entlang. Umsäumt wird er von Bäumen und Zäunen. Die Einfahrt von der Kopernikusstraße gewährt ein großes grünes Tor. Hinter dem stehen Busse, die an Spieltagen als Shuttle für den Transport der Fans dienen. Die schaffte sich der Verein im Sommer an, weil die Kapazitäten der von der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) zur Verfügung gestellten Fahrzeuge eigentlich schon lange nicht mehr ausreichen.

Ein solcher Gratisparkplatz dürfte in einem Viertel, dessen Anwohner seit vielen Jahren mit gigantischen Bauprojekten, wie der neuen Notaufnahme der Universitätsmedizin in der Schillingallee, und damit einhergehenden Sperrungen sowie gestrichenen Stellflächen konfrontiert sind, doch gerade recht kommen. Doch die Ortsbeiräte, so Marien, hätten keinen Bedarf angemeldet. Das sei zwar verwunderlich – „aber mehr als anbieten können wir es ja nicht“.

Ortsbeiratschefs hören zum ersten Mal von dem Vorschlag

Von besagtem Angebot habe er noch nie etwas gehört, sagte Tom Rückborn (Grüne), Vorsitzender des Ortsbeirats Hansaviertel, am Mittwoch. Es habe ein Gespräch im Juni gegeben, bei dem Funktionäre des Vereins und der Polizei sowie die Stadtteilvertreter an einem Tisch saßen. „Dabei ging es aber generell um die Sperrungen während der Spiele und Sicherheitsaspekte“, so Rückborn. Sollte es Möglichkeiten geben, den Anwohnern seines Viertels die Parkplatzsuche zu erleichtern, würde er diese auf jeden Fall nutzen.

Diese Meinung vertritt auch Stephan Weinges (Rostocker Bund), der Vorsitzender des Ortsbeirats für Gartenstadt und Stadtweide ist. „So etwas hätten wir sicherlich nicht abgelehnt“, sagte Weinges und dass ihm das Angebot in der beschriebenen Form nicht in Erinnerung geblieben sei. Allerdings sei es seiner Ansicht nach wichtiger, für genügend Ausweichflächen während der Spiele zu sorgen. Außerdem müssten Anwohner problemlos auf ihre Grundstücke gelangen, anstatt wie bisher oftmals große Umwege in Kauf nehmen zu müssen, wenn die Polizei die Straßen abriegelt.

Parkhaus mit fast 1000 Plätzen auf der Schafwiese geplant

Seit Jahren klagen Anwohner des Hansaviertels nicht nur im direkten Umfeld des Ostseestadions über zu wenige Parkplätze und deren Wegfall im Zuge von Neubauprojekten. Vor allem in der Schillingallee und der Dethardingstraße schreibt der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Hansestadt Rostock regelmäßig große Mengen an Knöllchen für Falschparker. Etwas Abhilfe schaffen soll ein neues Parkhaus für Mitarbeiter und Besucher der Universitätsmedizin auf der sogenannten Schafwiese an der Ernst-Heydemann-Straße. Doch bis das kommt, dürften noch Jahre vergehen.

Kurzfristig könnte immerhin die Nutzung des Parkplatzes auf der Ostseite des Ostseestadions die Situation verbessern – wenn die Zuständigen noch einmal ins Gespräch kommen. Hansa-Boss Marien jedenfalls sagte: „Das Angebot steht noch.“