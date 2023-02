﻿Gratis-Post für Rostock: Wann und wo Sie kostenlos Briefe verschicken können

Wer seiner Liebe romantische Zeilen auf Papier statt per WhatsApp senden möchte, kann das ohne Porto tun und muss sich auch um den Versand nicht kümmern. Möglich macht das eine besondere Liebesbrief-Aktion in einem Rostocker Einkaufszentrum. Wie sparsame Karten-Schreiber mitmachen können.

Rostock. Gute Nachricht für Verliebte: Rostocker, die Freund, Freundin, Ehefrau oder -mann zum Valentinstag (14.Februar) mit einem Liebesbrief statt mit einer Whatsapp überraschen möchten, können romantische Zeile kostenlos verschicken. Ein Einkaufszentrum macht’s möglich.

Der Warnow Park in Lütten Klein hat seine jährliche Valentinstagsaktion zum Tag der Liebenden gestartet. Wer seinem Schatz eine Gratis-Postkarte mit herzigen Grüßen schicken möchte, muss sich sputen: Nur noch am heutigen Freitag (9. Februar) können Karten in der Shopping Mall in einem extra aufgestellten Postkasten eingeworfen werden. Der Warnow Park übernimmt Porto und Versand, wie er auf seiner Instagram-Seite mitteilt.

Wer statt süßer Grüße lieber Süßigkeiten verschenken möchte, findet im Warnow Park aktuell das Passende: Die Schokoladerie de Prie hat in der Ladenpassage einen Pop-up-Store eröffnet. Bis 14. Februar können Kunden hier süße Geschenke wie Pralinen und Trüffel für ihre Liebsten shoppen. Wer mag, lässt sich den Einkauf veredeln: Auf Wunsch werden Schokoladen-Tafeln mit individueller Botschaft beschriftet.