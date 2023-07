﻿Darum ist das griechische Traditions-Restaurant „Philoxenia“ in Warnemünde dicht

1992 eröffnete Athanasios Plexidas (62) sein Familien-Restaurant im Warnemünder World Trade Center. 2022 wurde ihm vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gekündigt. Jetzt steht das Restaurant leer. Aber warum? Der Gastronom ist enttäuscht und ratlos.

Warnemünde. Es war eine gastronomische Tradition in Warnemünde: Das griechische Restaurant „Philoxenia“ von Athanasios Plexidas (62) bewirtet seit 1992 Gäste. 150 Sitzplätze bietet das Restaurant mit Terrasse in der Parkstraße. Plexidas beschäftigte in seinem Familienbetrieb bis zu 30 Mitarbeiter. Das Restaurant war bekannt für seine freundlichen Kellner, den schnellen Service, das gute Essen.