﻿Groß Klein und Bentwisch betroffen: Rostocker Stadtwerke warnen vor Betrügern

Rostock. In Groß Klein und in Bentwisch sind zurzeit möglicherweise Betrüger unterwegs. Davor warnen die Rostocker Stadtwerke. Den Angaben zufolge haben sich mehrere Kunden beim Energieversorger gemeldet, nachdem Unbekannte unangekündigt klingelten und behaupteten, im Auftrag der Stadtwerke den Energiezähler wechseln zu wollen.

Dadurch wollen sie sich vermutlich Zugang zu Wohnungen und Häusern verschaffen und sensible Daten sammeln, hieß es vonseiten des Unternehmens. Mitarbeiter der Stadtwerke allerdings kämen immer nur nach vorheriger Ankündigung per Aushang oder Post zu Kunden nach Hause und könnten sich immer mit einem gültigen Dienstausweis identifizieren.

Zwar sei nicht eindeutig, ob die unseriösen Besucher in den angezeigten Fällen kriminelle Absichten verfolgten. In keinem Fall aber sollten Unbekannte in die Wohnung gelassen oder Verträge an der Haustür unterzeichnet werden, so Stadtwerkesprecher Alexander Christen. Auch sei nicht ausgeschlossen, dass es auch in anderen Rostocker Stadtteilen und Umlandgemeinden zu ähnlichen Fällen kommen könne.

Im Zweifelsfall sollten sich Kunden unter der Telefonnummer 0381/8052000 oder per E-Mail an kundenzentrum@swrag.de an den Energieversorger wenden. Eine Kontaktaufnahme ist online unter www.swrag.de/kontakt möglich.

OZ