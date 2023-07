Großaufgebot der Polizei im Rostocker Seehafen: Personen mutmaßlich illegal eingereist

Nachwuchsretter im Einsatz

Platzwunden und verletzte Schienbeine: Was die Rettungsschwimmer am Stralsunder Strand erleben

Die Nähe zum Wasser ist etwas, was sie sehr schätzen. Voller Motivation und Freude sitzen die fünf Nachwuchsrettungsschwimmer, die in dieser Woche freiwillig für die DLRG am Stralsunder Strand arbeiten, bei der morgendlichen Besprechung zusammen. Was sie im Freibad alles erleben, haben sie uns erzählt.