﻿Großbrand bei Karls in Elstal: So erlebte Robert Dahl den Tag

Rövershagen/Elstal. Schock für Karls-Chef Robert Dahl: Während in seinem Erlebnisdorf in Rövershagen gerade das 30-jährige Bestehen gefeiert wird und die Besucher bei strahlendem Sonnenschein über das Gelände schlendern, gibt es am Dienstagvormittag eine Schreckensmeldung aus dem Erlebnisdorf im brandenburgischen Elstal: Per Foto wird der 52-jährige Unternehmer gegen 11 Uhr darüber informiert, dass es auf dem Gelände brennt. „Das war schon ein echter Schreckmoment“, so Dahl. Nur kurze Zeit später setzt er sich ins Auto, um sich an dem Standort im Havelland selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Die Informationen, die zwischen 11 und 12 Uhr über die Situation vor Ort kursierten und auch den Chef erreichten, waren unterschiedlich. „Aber eines hat mich beruhigt: Dass ich wusste, dass die Menschen in Sicherheit sind und sogar die Tiere gerettet werden konnten“, sagt Dahl. Denn das Feuer war im Bereich des sogenannten Kinderbauernhofes ausgebrochen, wo sich neben dem Stall unter anderem auch ein Imbiss befindet. Beide Gebäude seien abgebrannt. Die genaue Ursache müsse aber noch ermittelt werden. „Zum Glück waren nicht so viele Menschen da, weil vor Ort auch keine Ferien sind“, erklärt der Unternehmer. Schätzungen gehen von etwa 200 Besuchern aus, die evakuiert werden konnten.

Mehrere Verletzte mit Rauchgasvergiftung

Nach Angaben der örtlichen Einsatzkräfte hätten neun Personen Rauchgasvergiftungen erlitten; ein Feuerwehrmann hatte zudem schwere Kreislaufprobleme. Robert Dahl erklärte am späten Nachmittag gegenüber der OZ, dass er von drei Mitarbeitern mit Symptomen von Rauchgasvergiftungen wisse, die aber bereits wieder aus der Klinik nach Hause entlassen werden konnten. Er bekomme auch normalerweise viele Nachrichten aufs Handy. „Aber so viele Whatsapp wie heute hatte ich noch nie.“ Unter anderem hätten sich andere Unternehmer aus der Freizeitbranche gemeldet, genau wie das Veterinäramt und der Zoo Berlin, welche den betroffenen Tieren Unterschlupf bieten wollten.

Trotz des materiellen Schadens, der sich laut Behörden im sechsstelligen Bereich bewegt, empfinde er eine große Dankbarkeit, so Dahl. „Mehr Glück im Unglück hätten wir gar nicht haben können“, erklärte er kurz nach seiner Ankunft vor Ort. Neben der Rettung von Menschen und Tieren sei es auch gelungen, ein Ausbreiten der Flammen auf das Hauptgebäude des Erlebnisdorfes zu verhindern. „Und das vor allem durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiter vor Ort und durch den großartigen Einsatz der vielen Feuerwehrleute und Rettungskräfte, die alle Hand in Hand gearbeitet und Unglaubliches geleistet haben“, so der 52-Jährige dankbar.

Wiederaufbau geplant: „Es wird schöner als zuvor“

Nachdem mit dem Team vor Ort alles Notwendige organisiert worden war, konnte Dahl am Dienstag beruhigt wieder nach Rövershagen zurückkehren. „Wir werden noch in der Nacht den betroffenen Bereich einzäunen, das ist nur ein kleiner Teil des Geländes“, erklärte er vor der Heimfahrt.

In Absprache mit den Behörden stünde deshalb der Öffnung des Erlebnis-Dorfes nichts mehr im Wege. „Mittwoch um acht Uhr geht es weiter. Auch alle Fahrgeschäfte sind intakt“, so Dahl. Er selbst denke bereits nach vorn. „Wir besprechen schon den Wiederaufbau. Und es wird ganz sicher schöner als zuvor“, erklärte er zuversichtlich.

Mehrere Brände in der Vergangenheit

Bereits in der Vergangenheit hatte es Brände bei Karls gegeben. Am Pfingstmontag wurde ein Erdbeer-Verkaufsstand in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Unbekannten angezündet. Die „Erdbeere“ wurde komplett zerstört. Der Schaden betrug rund 9000 Euro.

Im September 2021 brannte im Erlebnis-Dorf in Zirkow auf Rügen ein Nebengebäude, der sogenannte Dorfgrill. Er war das Herzstück der Außengastronomie. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro.

OZ