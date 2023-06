﻿Großeinsatz: Feuer im Göldenitzer Moor ausgebrochen

Großeinsatz der Feuerwehren

Brand bei Karls in Elstal: Chef Robert Dahl informiert live über Ereignisse

Zu einem Großbrand ist es am Dienstag in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal (Brandenburg) gekommen. Karls-Chef Robert Dahl machte sich von Rövershagen aus direkt auf den Weg. Ab 17 Uhr will er über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens über die Ereignisse informieren. Hier können Sie live dabei sein.