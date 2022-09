Am Tag nach dem Großbrand auf einer Wiro-Baustelle in Rostock-Lichtenhagen gehen die Arbeiten weiter – allerdings nicht im betroffenen Gebäude. Die Interessenten für die insgesamt 318 Wohnungen fürchten, dass sich das Fertigstellungsdatum verschieben könnte. Was bislang zur Ursache des Feuers bekannt ist.

Rostock. Die Blicke gehen nach oben – Passanten suchen an dem noch nicht fertiggestellten Neubau an der Möllner Straße in Rostock-Lichtenhagen am Mittwochvormittag nach Spuren, die auf das hinweisen, was am vergangenen Abend passiert ist. Radler stoppen kurz auf dem Fußweg und recken die Hälse, Autofahrer fahren im Schritttempo vorbei, um ebenfalls einen Blick zu erhaschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenige Stunden zuvor war ein Feuer in einem Gebäude auf der Großbaustelle der Wiro ausgebrochen. Bis nach Bad Doberan waren die Rauchschwaden zu sehen. Es waren Detonationen zu hören, die vermutlich von explodierenden Gasflaschen herrührten. Einige Teile seien bis zu 300 Meter weit geflogen. Feuerwehren konnten den Brand nach mehreren Stunden löschen. Verletzt wurde niemand, obwohl sich zu der Zeit noch Arbeiter auf dem Gelände befunden hätten.

Einen Tag später zeugt nur noch wenig von dem Großbrand. Lediglich über zwei Fenstern im obersten Stockwerk des Sechsgeschossers sind Rußspuren zu sehen. Ansonsten wirkt alles recht normal auf der Baustelle: Bauarbeiter brüllen Kommandos von einem Gerüst zum anderen, die Kräne drehen sich über dem Gelände und es sind Hammerschläge und das Schreien der Sägen zu hören. „Wir dürfen nicht in das Brandhaus“, sagt einer der Arbeiter durch den Bauzaun. „Erst wenn der Bausachverständige es wieder freigibt, dürfen wir in dem Haus weiterarbeiten. So lange machen wir an den anderen Gebäuden weiter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vermutlich lösten Dacharbeiten den Brand in Lichtenhagen aus

Die Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandursachenermittler sind am Mittwoch auf der Baustelle im Einsatz, um herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Zwei Männer mit Helm und Warnweste sind am Vormittag auf dem Dach zu sehen, die sich von den Schäden ein Bild zu machen scheinen. Wie Dörte Lembke von der Rostocker Polizei bestätigt, soll auch eine Drohne weitere Erkenntnisse liefern.

Auf dem Dach des Gebäudes, in dem am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen war, schauen zwei Männer nach den Schäden. © Quelle: Danny Gohlke

Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von Dacharbeiten ausgebrochen sein könnte, heißt es von der Polizei weiter. Ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handeln könnte, werde noch geprüft. Der Gesamtschaden wird mittlerweile auf mehr als 500 000 Euro geschätzt.

Anwohner in Lichtenhagen noch immer schockiert

„Ich bin überrascht, dass man nichts mehr sieht“, sagt einer der Anwohner, der kurz vor dem Gebäude stoppt. „Es gab mehrere Explosionen. Wir dachten erst, es wird geschossen“, berichtet der Mann, der seinen Namen nicht nennen will, weiter. Eine andere Anwohnerin pflichtet ihm bei: „Die Fenster an meinem Balkon haben vibriert. Aus meiner Küche heraus habe ich dann die Flammen gesehen. Es war gruselig, weil niemand wusste, was los war. Alle waren erschrocken“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch bei einer anderen Lichtenhägerin, die ebenfalls anonym bleiben will, sitzt der Schock tief. „Ich wollte mit meinem Mann gern in das neue Wohnquartier einziehen“, berichtet die Frau. „Wir haben uns beworben, aber ich fürchte, dass wir wegen des Schadens eventuell dort nicht mehr einziehen können.“

Vermietung durch Wiro soll planmäßig 2023 beginnen

Insgesamt acht Häuser mit 318 Zwei- bis Fünfraumwohnungen für Familien, Senioren und Studenten sollen an der Möllner Straße durch die Wiro entstehen. Der erste Bauabschnitt soll im August 2023 bezugsfertig sein, das gesamte Quartier Ende 2024. Die Einheiten sind zwischen 45 und 105 Quadratmeter groß. 70 Millionen Euro investiert die Wiro in das Projekt.

OZ live aus Lichtenhagen: Was sagt der Einsatzleiter OZ live aus Lichtenhagen: Wie ist die Lage?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem vom Feuer betroffenen Haus sind 42 Wohnungen geplant, informiert Wiro-Pressesprecherin Dagmar Horning. „Ob der Brand größere Schäden angerichtet hat, Teile neu errichtet werden müssen und sich der Fertigstellungstermin verzögern wird, werden die kommenden Wochen zeigen“, teilt sie mit. „Zunächst sind wir froh, dass niemand verletzt wurde. Sachschäden sind regulierbar. Die Arbeiten auf der Baustelle werden fortgesetzt – ausgenommen die im betroffenen Haus.“

Es seien bislang noch keine Mietverträge geschlossen worden. Auf die Interessenten, die sich bereits auf eine der Wohnung beworben haben, habe der Brand vorerst keine Auswirkungen. „Die Vermietung beginnt planmäßig erst im nächsten Jahr“, so Dagmar Horning.