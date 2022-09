﻿Großbrand in Rostock: Explodierende Gasflaschen flogen 300 Meter weit

Lautes Knallen, Beben, schwarzer Rauch: Ein Brand in der Möllner Straße sorgte in Rostock-Lichtenhagen für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Was bislang bekannt ist.

Auf einer Großbaustelle in der Schleswiger/Möllner Straße in Rostock ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es haben sich mehrere Detonationen ereignet.

Rostock. Die Rauchwolke war bis nach Bad Doberan zu sehen: Ein Großbrand auf einer Baustelle an der Möllner Straße hat am Dienstagabend Anwohner und Rettungskräfte in den Rostocker Stadtteilen Lütten Klein und Lichtenhagen in Atem gehalten.

OZ live aus Lichtenhagen: Was sagt der Einsatzleiter

Gegen 19 Uhr war der Brand offenbar auf dem Dach eines Rohbaus der Wiro ausgebrochen. "Vermutlich bei Dachdecker-Arbeiten", sagte Ronny Moenck, Einsatzleiter der Rostocker Berufsfeuerwehr im Video-Interview bei OZ Live. Weil in dem Feuer offenbar mehrere Gasflaschen explodierten, riegelten Polizei und Feuerwehr den Einsatzort weiträumig ab. "Einige Teile sind 300 Meter weit geflogen", so Moenck.

Erschütterungen in ganz Rostock zu spüren

Die Erschütterungen waren auch in den Nachbarvierteln deutlich zu spüren. „Ich saß in meinem Wohnzimmer und haben plötzlich lautes Knallen gehört. Alles hat gebebt“, sagt Gudrun Behrens. Von ihrem Balkon in der Husumer Straße aus konnte die 64-Jährige beobachten, wie nur Sekunden später eine riesige Rauchwolke über den Nordwesten der Hansestadt zog.

Ähnlich schildert es Marlon Engels. Der 27-Jährige war mit dem Fahrrad von Lütten Klein nach Lichtenhagen unterwegs, als sich das Unglück ereignete. „Der Krach hat mich quasi von den Rädern geholt. Ich habe mich total erschrocken“, sagt der junge Mann. Es habe einen Moment gedauert, bis er lokalisieren konnte, woher die Knalle herkamen – aus dem Neubauviertel an der Möllner Straße. „Ich laufe dort jeden Tag entlang und sehe, wie sich die Kräne über der Baustelle drehen. Ich habe nur gedacht: Hoffentlich ist niemand zu Schaden gekommen.“

Wiro: Schäden noch nicht absehbar

„Heute ist kein guter Tag für uns. Aber wir sind zunächtst froh, dass niemand verletzt wurde“, sagt Carsten Klehn, Sprecher der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro der OZ. Die Wiro baut an der Möllner seit August 2021 acht neue Wohnblöcke mit insgesamt 318 Wohnungen. Das Feuer brach, so Klehn, in einem Rohbau des ersten Bauabschnittes aus. „Der sollte im August 2023 bezugsfertig sein.“ Ob der Brand größere Schäden angerichtet hat, Teile neu errichtet werden müssen und sich der Fertigstellungstermin verzögern wird – „das werden die kommenden Wochen zeigen.“

Zunächst sollen Brandursachen-Ermittler die Baustelle untersuchen, dann seien Bausachverständige dran. Zur Ursache konnte Klehn noch keine Angaben machen. Auch die dunklen Rauchwolken würden aber daraufhin deuten, dass bei Dachdecker-Arbeiten etwas passiert sein könnte.

Von Susanne Gidzinski / Andreas Meyer