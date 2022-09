﻿Glatter Aal in Rostock: Die nächsten Schritte auf der größten Baustelle in der Innenstadt

Das Hin und Her am „Glatten Aal“ in Rostock geht weiter. Immer wieder gibt es Diskussionen um die letzte Freifläche in der Innenstadt. Seit August ist wieder Bewegung in der Baugrube. Was derzeit gemacht wird und wann der Hotel- und Wohnkomplex stehen soll.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket