﻿Angebot, Service, Erholungsfaktor: OZ testet Biergärten in Rostock

Rostock. Mit den ersten richtig schönen Tagen des Jahres erleben auch die zahlreichen Biergärten in Rostock ihr Frühlingserwachen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat zwei Schülerpraktikantinnen losgeschickt, um einige Lokalitäten zu testen – natürlich alkoholfrei.

Luisa Fritz und Helene Beblein hatten zuvor einige Kriterien für die Bewertung festgelegt: Lage, Ambiente, Angebot und dazu Service und Preise. Für den Test wurde eine Vorauswahl getroffen. Außer den beschriebenen Biergärten gibt es in der Hansestadt noch viele andere, die sich ebenfalls für einen Besuch lohnen.

Freigarten im Peter-Weiss-Haus

Lage: Das Peter-Weiss-Haus liegt in der Doberaner Straße und damit noch in der Innenstadt. Die Straßenbahn hält quasi vor der Tür.

Ambiente: Der große Garten bietet viele gemütliche Sitzmöglichkeiten und schattige Plätzchen unter Bäumen. Für Kinder gibt es einen Sandkasten. Die Nähe zur Straße fällt kaum auf, man sitzt ruhig und abseits des Autoverkehrs.

Angebot: Von 16 Uhr bis 23 Uhr kann man sich am Tresen ein frisch gezapftes Bier sowie Snacks holen. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke. Sowohl im Peter-Weiss-Haus als auch im Freigarten finden regelmäßig Events und Tanzveranstaltungen statt. Der Service kann nicht bewertet werden, da Selbstbedienung angesagt ist. Die Preise gehen in Ordnung.

„Heumond“

Lage: Der „Heumond“ liegt in der Hermannstraße, nur wenige Schritte von der quirligen Kröpeliner Straße und der Uni entfernt. Zur nächsten Straßenbahn muss man allerdings ein paar Minuten gehen.

Ambiente: Trotz der direkten Innenstadtlage sitzt man in dem kleinen, aber feinen Garten sehr gemütlich unter großen Bäumen auf rustikalen Gartenmöbeln. Der Service war bei unserem Besuch sehr freundlich und zuvorkommend.

Angebot: Der „Heumond“ bietet eine große Auswahl an Bieren und alkoholfreien Getränken. Von 16 bis 24 Uhr gibt es für den kleinen und den großen Hunger eine große Auswahl an Pasta, vegetarischen und Fleischgerichten. Sehr empfehlenswert: die Trinkschokolade. Die Getränke sind erschwinglich, das Essen ist allerdings nicht so günstig.

„Café Kloster“

Lage: Neben dem Kulturhistorischen Museum im Kloster zum Heiligen Kreuz liegt das „Café Kloster“ mit seiner Terrasse auf der Rückseite, hin zum Klostergarten.

Ambiente: Das charmante Café mit Biergarten liegt zwar ebenfalls unmittelbar im Stadtzentrum. Aber hinter den Wallanlagen ist es schön ruhig und grün. Die Atmosphäre ist ideal zum Entspannen nach einem stressigen Einkaufsbummel. Kinder können auf der Wiese oder einem nahen Spielplatz spielen. Die hölzernen Gartenmöbel passen gut zu der historischen Umgebung.

Angebot: Das Café ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Bierauswahl ist zwar begrenzt, dafür bietet das Café eine Vielfalt an Gerichten sowie hausgemachte Limonaden und Tees. Besonders verlockend ist das große Angebot an Desserts und Waffelkreationen zu durchweg vertretbaren Preisen.

Braugasthaus „Alter Fritz“

Lage: Der „Alte Fritz“ liegt im Stadthafen an der Haedgehalbinsel. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Lokal nicht gut zu erreichen, dafür gibt es einen großen Parkplatz und auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß ist es aus dem Stadtzentrum nicht weit.

Ambiente: Der Biergarten grenzt direkt ans Wasser und bietet einen schönen Blick auf die Warnow. Wem es zu sonnig ist, der kann unter Sonnenschirmen Schatten finden. Nicht zuletzt trägt das freundliche Personal zum gemütlichen Gesamteindruck bei.

Angebot: Die riesige Biervielfalt aus eigener Produktion wird durch alkoholfreie Getränke ergänzt. Auf der Karte stehen typische Brauhausgerichte, wie die knusprige Schweinshaxe, aber auch Fisch und vegetarische Gerichte. Geöffnet ist von 12 bis 24 Uhr, ab Juni wird jeden Donnerstag ab 18 Uhr Live-Musik gespielt. Die Preise für die Getränke gehen in Ordnung, die Speisen fanden wir etwas teuer.

Forsthausbrauerei „Trotzenburg“

Lage: Die „Trotzenburg“ liegt weit außerhalb des Stadtzentrums, dafür aber direkt neben dem Zoo und ermöglicht so einen idealen Abschluss eines Ausflugstages. Die Straßenbahn hält direkt vor der Tür, auch Busse halten in der Nähe. Außerdem gibt es einen eigenen großen Parkplatz.

Ambiente: Der Biergarten mit rustikalen Holzmöbeln grenzt direkt an den Barnstorfer Wald. Das Rauschen der Bäume und das Zwitschern der Vögel sorgen für ein echtes Naturerlebnis.

Angebot: Es gibt mehrere selbst gebraute Sorten, helles, dunkles, Weizen- und saisonales Bier. Ab 11 und bis 23 Uhr wird eine große Auswahl an Speisen gereicht, darunter auch ein großes Kuchen- und Eisangebot. Das Personal ist freundlich, unser Kaffee kam schnell und war schön heiß. Donnerstags ab 18 Uhr wird Live-Musik gespielt. Die Preise liegen im Mittelfeld.