﻿Kunst aus dem Sozialismus im Wandel: Es gibt „großes internationales Interesse an DDR-Kunst“

In Neubrandenburg wird das umstrittene Gemälde „Kampf und Sieg der Arbeiterklasse“ wieder gezeigt – an anderen Orten in MV trifft man ähnliche Entscheidungen. Die Ansatz lautet Kunst zeigen und sich gleichzeitig kritisch mit den historischen Bezügen auseinandersetzen, denn „wenn wir tabuisieren, schaffen wir Räume, um zu mystifizieren.“

Neubrandenburg. Schön ist anders. Im Rathaus von Neubrandenburg hängt das Fresko „Kampf und Sieg der Arbeiterklasse“ des brandenburgischen Künstlers Wolfgang Schubert (96). Eine bildgewaltige Verherrlichung des Kommunismus im Stile des sozialistischen Realismus. Das farbenfrohe Werk mit Lenin und Marx, das Schubert 1969 zum 20. Jahrestag der DDR an die Wände der SED-Bezirksleitung gemalt hatte, wurde nach der Wende übertapeziert. Was man nicht sieht, tut keinem weh.

„In den 90ern sind schlimme Sachen passiert“

Ein Umgang mit DDR-Kunst, der flächendeckend galt. Zerstören, verhängen, verstecken! Sarah Linke, Mitarbeiterin für Kunst im Öffentlichen Raum im Amt für Kultur und Denkmalpflege in Rostock, sagt, dass nach der Wende sehr viele DDR-Kunstwerke zerstört wurden. Motto: DDR-Kunst kann weg, muss weg! Sie sagt: „In den 90ern sind schlimme Sachen passiert. Auch hier in Rostock. Heute ist das anders. Unser Anliegen ist es, zu erhalten, zu pflegen, sich kritisch mit Inhalten, Anliegen, Formen auseinanderzusetzen.“ Der Geist hat sich gedreht.

Das Fresko „Kampf und Sieg der Arbeiterklasse“ von Wolfgang Schubert im Rathaus Neubrandenburg zeigt unter anderem das Konterfei von Karl Marx. © Quelle: Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hatte bereits veranlasst, dass das Marx-Denkmal aus dem Depot geholt und gegen Widerstände wieder aufgestellt wurde. Nun hat sich Witt auch des Schubert-Freskos angenommen. Er sagt: „Wir wollen uns mit dem Bild auseinandersetzen und diskutieren. Es gehört zur Stadtgeschichte. Ja, es ist Auftragskunst der DDR. Aber wenn wir es tabuisieren, schaffen wir Räume, um es zu mystifizieren.“

Zum differenzierten Umgang mit DDR-Kunst hat die Stadt 2022 eine Fachtagung an den Neubrandenburger Kunstsammlungen, die 40 Jahre alt geworden sind und einen der größten Schätze zeitgenössischer ostdeutscher Kunst besitzen, gestartet. Unterstützt vom Bildungsministerium. Ziel: „Weg von der Diskussion um einzelne Kunstwerke, hin zur Gesamtbetrachtung einer Kunstepoche. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Neubrandenburg DDR-Musterstadt gewesen sei. Jetzt habe man die historische Distanz, um solche Werke ideologiefrei zu betrachten.

Das umstrittene Beispiel Paul Pogge Ein völlig anderes Beispiel zum Umgang mit Kunst aus Epochen, in denen Werte verherrlicht worden sind, die nicht mehr zeitgemäß sind, ist die Büste von Paul Pogge (1838-1884), die Jo Jastram im Auftrag der Stadt Anfang der 90er Jahre in den Rostocker Rosengarten gesetzt hat. Während zu der Zeit sämtliche DDR-Kunst geächtet wurde, war es den Auftraggebern vollständig egal, dass Pogge als Vordenker des Kolonialismus strammer Rassist gewesen ist. Sarah Linke vom Rostocker Amt für Kultur, Denkmalpflege, Museen, sagt: „Natürlich kann man es nicht mit Zeitgeist entschuldigen“, dass damals Rassismus weit verbreitet gewesen sei. Schließlich habe es auch Nicht-Rassisten gegeben. Aber die Büste soll nach der Restaurierung des Rosengartens wieder aufgestellt werden. Nicht in der mittigen Sichtachse, sondern etwas abseits. Und kommentiert. Linke sagt: „Der Natursteinsockel mit der Aufschrift ,Afrikaforscher’ kommt weg, dafür kriegt der einen Betonsockel samt Texttafel, in der die Figur eingeordnet und die Frage geklärt wird, wie es dazu kam, dass in den 90er Jahren Menschen auf die Idee kamen, einem klaren Rassisten ein Denkmal zu setzen.“

Neubrandenburg war 1982 die letzte Museumsneugründung der DDR mit dem Ankauf von 5000 Werken bis 1990. In der Kunstszene wird die Vorgehensweise der Stadt begrüßt. Schuberts Bild soll restauriert werden. Der Auftrag ist jetzt öffentlich ausgeschrieben. Wie es mal gezeigt wird, ist längst nicht klar. Im Gespräch ist eine Art betreutes Gucken. Gemälde hinter Glas, das nur beleuchtet wird für kommentierte Führungen. Da ist sicherlich noch Luft nach oben.

Großes internationales Interesse an DDR-Kunst

Bedeutende DDR-Sammlungen gibt es auch in Rostock, Cottbus, Frankfurt/Oder, Leipzig oder Dresden. Die größte ist eigentlich keine Sammlung, sondern ein Bestand. 17 500 ostdeutsche Werke der Bildenden Kunst und 1500 Arbeiten des Kunsthandwerks hat das Museum Utopie und Alltag in Beeskow (Brandenburg) – früher Kunstarchiv Beeskow – in den Depots. Arbeiten, die von DDR-Institutionen wie FDGB für öffentliche Gebäude angekauft wurden und nach der Wende in Treuhand-Hände fielen.

Angelika Weißbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum Utopie und Alltag Beeskow, sagt, dass sich der Trend gedreht habe, dass alles weg müsse, „was aus der DDR stammt.“ © Quelle: Denis Schäfer

Angelika Weißbach, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Beeskow, sagt: „Der Trend, dass alles, was aus der DDR stammt, weg muss, hat sich gedreht. Es geht nicht darum, ob etwas schön ist. Für uns geht es darum, dass es sich gut erforschen lässt, da es ein abgeschlossener Zeitraum ist. Außerdem gibt es großes internationales Interesse an DDR-Kunst.“ Weißbach begrüßt das Vorgehen in Neubrandenburg. Für die Fachtagung dort hatte Beeskow zwei Ausstellungen kuratiert.

Wie sehr der öffentliche Raum von DDR-Ästhetik geprägt ist, wird gern vergessen. Diskutiert wird meist populistisch, wenn es um einen Lenin-Kopf in Spandau oder das Lenin-Denkmal in Schwerin geht. Aber auch ein Gebäude wie das Rostocker Fünf-Giebel-Haus ist DDR-Kunst. Erbaut 1986 und mit exquisiter ostdeutscher Kunst bestückt. Das wurde innen alles zerstört, weil nur die Fassade unter Denkmalschutz steht.

Ein Denkmal für Wladimir Iljitsch Lenin steht in Schwerin an der Straßenecke Plater Straße/Hamburger Allee. © Quelle: Ove Arscholl

Sarah Linke sagt: „Wir wollen alle Kunstwerke aus der DDR im öffentlichen Raum erhalten.“ Bei den meisten sei das unproblematisch, außer das Geld fehle. Auch Arbeiten wie das Denkmal des KPD-Funktionärs Hermann Duncker vor dem ehemaligen Haus der Gewerkschaft, wo mal das Theater stehen soll. Auch der werde – kommentiert – seinen Platz in Theaternähe finden. Das Wandgemälde von Inge Jastram und Felix Büttner in der alten Schulspeisung Lichtenhagen sei übrigens das einzige im Innenraum befindliche DDR-Kunstwerk, das unter Denkmalschutz stehe, so Linke.

Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann vor dem Relief „Von der Verantwortung des Menschen“ von Jo Jastram (1928-2011), das zur Eröffnung der Kunsthalle 1969 dort aufgehängt wurde. © Quelle: Michael Meyer

In der Rostocker Kunsthalle hängt das Relief „Von der Verantwortung des Menschen“ von Jo Jastram seit der Eröffnung des Museums 1969. Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann sagt, dass man sich bewusst entschieden habe, dieses Werk nach der Sanierung an der Klinkerwand hängen zu lassen. Neumann: „Wir finden das gut. Jo Jastram ist gerade für uns ein bedeutender Künstler. Aber natürlich ist das staatliche Auftragskunst der DDR, so wie auch Jastrams ‚Vom Lob des Kommunismus’ im Palast der Republik oder sein Marxkopf für Addis Abeba. Aber ich kann da nichts Menschenverachtendes drin erkennen.“

Die Kunsthalle werde sich weiter mit DDR-Kunst auseinandersetzen. Auch wenn das nicht jedem passe. In 100 Jahren wird die ostdeutsche Kunstströmung in der gesamtdeutschen Kunstbetrachtung sowieso völlig anders eingeschätzt.