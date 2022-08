﻿Grüne OB-Kandidatin Claudia Müller: Wie sie Rostock grüner machen will

Als erste Partei hatten die Grünen in Rostock ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl im November gekürt. Doch wer ist Claudia Müller (40) und was plant sie für die Hansestadt? Nun hat die gebürtige Rostockerin sich und ihr Programm vorgestellt – und erzählt, wann sie ihr letztes Hansa-Spiel live gesehen hat.

Rostock-Stadtmitte. Ein grüneres Rostock mit einer grünen Oberbürgermeisterin: Das ist eines der Ziele, die sich Grünen-Kandidatin Claudia Müller für den Fall ihres Wahlsieges gesetzt hat. Mehr grüne Fassaden, mehr Solarflächen, weniger Bodenversiegelung – Klimaschutz im Kleinen, eben.

Am wichtigsten ist der 40-jährigen Bundestagsabgeordneten jedoch zunächst, das Klima auf gesellschaftlicher Ebene zu verbessern. Nach dem Einzelgänger Claus Ruhe Madsen im Rathaus, will Müller wieder bei allen relevanten Gruppen der Hansestadt Vertrauen aufbauen. „Das A und O ist, miteinander zu sprechen und zuzuhören“, sagte Müller am Donnerstag.