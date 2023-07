﻿Grüner Wasserstoff: Zwei Pipelines in MV geplant – Land will Rohstoff selbst nutzen

Rostock/Lubmin. Bei der Produktion und Einspeisung von Wasserstoff soll MV bundesweit in der vordersten Liga mitspielen. Dazu ist der Bau von mindestens zwei neuen Wasserstoffpipelines geplant: Eine Leitung von Rostock nach Berlin sowie eine Querachse zwischen Rostock und Lubmin, die beide Haupteinspeisepunkte miteinander verbindet. „Die Verbindung zweier wesentlicher Import- und Produktionsstandorte schafft Versorgungssicherheit“, so Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Zudem wäre diese Pipeline wichtig für ein potenzielles Wasserstoff-Verteilnetz in MV und künftige Firmenansiedlungen. „Aus Sicht des Landes muss das Ziel sein, selbst möglichst viel Wasserstoff zu nutzen“, so Meyer.

Leitung durch die Ostsee und an MV-Küste

Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) hatten sich auf Planungen für ein deutsches Wasserstoff-Kernnetz verständigt, das möglichst bis 2032 gebaut werden soll. Dieses Kernnetz soll die Basis für die bundesweite Wasserstoffinfrastruktur der nächsten Jahrzehnte sein. Auf der aktuell veröffentlichten Karte der Gasnetzbetreiber wird deutlich: MV wird zu einem deutschen Haupteinspeisegebiet – nicht zuletzt auch wegen einer geplanten Offshore-Pipeline in der Ostsee, über die sauberer, mit Offhsore-Windstrom erzeugter Wasserstoff in das deutsche Netz eingeleitet werden soll. Sie wäre neben den vier Nord-Stream-Strängen und der Gaspipeline von Mukran nach Lubmin die sechste Röhre, die durch den Greifswalder Bodden führt.

Aktuelle Planungen für MV © Quelle: OZ

Alte Nord-Stream-Trasse ist „wasserstoffready“

Eine ungenutzte Nord-Stream-Trasse auf dem Festland, die von Lubmin nach Berlin verläuft, wurde bereits vom Netzbetreiber Gascade auf die Umstellung auf Wasserstoff geprüft. Ergebnis: Die Pipeline ist „wasserstoffready“. Auch sie soll Teil des Wasserstoff-Kernnetzes werden.

Ab 28. Juli können sich Verbände und potenzielle Investoren zu den Planungen äußern. Das Wasserstoff-Kernnetz, das durch die Bundesnetzagentur bestätigt werden muss, ist Grundstein für den Wasserhochlauf in Deutschland und die Dekarbonisierung der Industrie. MV will laut Wirtschaftsminister Meyer aber noch mehr: eine weitere Pipeline von Güstrow nach Bremen. Diese Querachse könnte den Westen des Landes mit Wasserstoff versorgen und Versorgungssicherheit garantieren.

Hier sind Wasserstoff-Fabriken und Terminals in MV geplant. © Quelle: OZ

MV fordert bei den weiteren Planungen des Bundes, dass Erzeuger- und Einspeisebundesländer wie MV ausreichend Ausspeisepunkte erhalten, um über diese Leitungen auch lokale Verbraucher anzubinden. „Dabei sind auch künftige Bedarfe durch Ansiedlungen zu berücksichtigen“, so Meyer. In MV planen mehrere Investoren den Bau von Wasserstoff-Fabriken. Das Unternehmen HH2E will Ende des Jahres mit dem Bau seiner Anlage in Lubmin starten.

