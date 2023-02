﻿Nach Fristende in MV: Was bei fehlender Grundsteuererklärung droht

Mit dem Monat Januar endete auch in Mecklenburg-Vorpommern die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Doch längst nicht alle Eigentümer haben rechtzeitig reagiert. Was das zur Folge haben kann.

Rostock. Sieben Monate waren genug: Ende Januar ist in Mecklenburg-Vorpommern auch die Frist zur Einreichung der Grundsteuer ausgelaufen. Das betrifft all jene Bürger, die im Land Wohneigentum besitzen. Laut Auskunft des Schweriner Finanzministeriums lagen mit Ablauf der Frist landesweit etwa 556 100 Grundsteuererklärungen vor. Dies entspreche einer Frist von 77,2 Prozent. Obwohl noch rund ein Viertel fehlt, sei in MV keine erneute Verlängerung der Abgabefrist vorgesehen, hieß es aus Schwerin.