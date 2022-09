Megastars auf großer Leinwand zum kleinen Preis – das gibt es am Samstag und Sonntag (10. und 11. September) in Rostock. Kinos wie Cinestar oder Liwu verkaufen Tickets so günstig wie nie – für alle Plätze und Zeiten. Kinderfilm, Drama, Action – Diese Movies können Sie sehen.

Rostock. Diese Aktion ist großes Kino für Sparfüchse: Am kommenden Wochenende können Filmfans Krimis, Komödien und Co so günstig wie sonst nicht auf großer Leinwand sehen. Grund: Am zweiten Wochenende im September (Samstag und Sonntag, 10. und 11. September) findet in Deutschland das Kinofest statt. Auch in Rostock beteiligen sich Kinos.

Was in anderen Ländern schon Tradition hat, feiert dieses Jahr in Deutschland Premiere: Zwei Tage lang bieten die teilnehmenden Kinos all ihren Filmfans und denen, die es noch werden wollen ein besonderes Programm. Dabei haben alle Vorstellungen eines gemeinsam: Jedes Ticket kostet 5 Euro (je nach Kino zzgl. Gebühren) – Filme für ’nen Fünfer also. Dieses Programm bieten Rostocks Lichtspielhäuser: