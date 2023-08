﻿Günstig shoppen am Rostocker Stadthafen: Leckerer Kuchen, Kleidung und Spielzeug für Kids

Rostock. Betti ist elf Jahre alt und schon eine echte Geschäftsfrau: Spielzeug, Schmuck, Bücher – was sie selbst nicht mehr braucht, verkauft die Rostockerin. „Mir fällt’s nicht schwer, mich von Dingen zu trennen.“

Ihren Freunden geht es ähnlich, mit ihnen hat Betti schon oft Ausrangiertes und Selbstgebasteltes auf dem Gehweg vor ihrem Haus versilbert – zugunsten der Klassenkasse. „So kamen wir auf die Idee, das Ganze größer aufzuziehen“, erzählt Bettis Mama, Andrea Gottowik. Die Familienfotografin ist Mitglied im KTV-Verein und hat mit dessen Hilfe Anfang Juli den ersten Kinderflohmarkt in der KTV organisiert. Dieser erlebt nun eine zweite Auflage.

Verkäufer gesucht, shoppingfreudige Kunden willkommen

Wer günstig Kinderkleidung, Spiele, Plüschtiere und Co. kaufen möchte, ist am 17. September von 9.30 bis 13.30 Uhr auf dem Hof der Frieda 23 in der Friedrichstraße 23 richtig. Dann findet hier der zweite vom KTV-Verein organisierte Kinderflohmarkt statt. Das Motto: von Kindern, für Kinder.

Mädels und Jungs im Alter von sechs bis 14 Jahren können hier ihr gut erhaltenes Spielzeug anbieten und ihr Taschengeld aufbessern. Verkäufer können sich per Mail an post@ktv-verein.de anmelden. Fünf Euro kostet die Standgebühr. Die ersten 15 Händler zahlen in Naturalien und bereichern den Kuchenbasar. Der soll den shoppingfreudigen Kunden den Tag versüßen.

Junge Händler hoffen auf gute Geschäfte und gutes Wetter

Die Flohmarkt-Premiere hatte viele Besucher angelockt und den Trödlern gute Geschäfte beschert – bis ein heftiger Regenschauer dem Feilschen ein vorzeitiges Ende setze. Dennoch: „Alle waren sehr zufrieden und haben sich gleich eine Wiederholung gewünscht“, sagt Andrea Gottowik. Die soll es nun geben – hoffentlich mit besserem Wetter.

Betti freut sich schon aufs Handeln. Beim ersten Flohmarkt hat sie gut 40 Euro eingenommen „und gespart“, verrät sie. Dennoch ist die Familie Geld losgeworden. „Meine jüngere Tochter liebt Plüschtiere und ist gleich fündig geworden“, sagt Andrea Gottowik und lacht.

Mit Aktionen wie dem Kinderflohmarkt will der KTV-Verein noch mehr Leben in Rostocks Szeneviertel bringen. „Wir wollen mehr sein als der Organisator des KTV-Festes“, sagt der Vereinsvorsitzende, Andy Szabó. Deshalb sind gute Ideen und Initiativen jederzeit willkommen. „Wir unterstützen gern bei der Realisierung.“

Verein will KTV-Dinner wiederbeleben

Ein beliebtes Event im Kiez steht indes vor dem Comeback: „Das KTV-Dinner soll wieder stattfinden. Aktuell suchen wir noch Leute für die Umsetzung“, sagt Andy Szabó. Ein Termin fürs kommende Jahr steht dagegen schon fest im Veranstaltungskalender: Am 1. Juni 2024 findet das beliebte KTV-Fest statt. Vorher, im Frühjahr, soll der Kinderflohmarkt in die dritte Runde gehen.

Übrigens: Nicht nur in der KTV werden in den kommenden Wochen Schnäppchen und Schätze zum Verkauf angeboten. Flohmärkte finden am 3. September auch beim Ostsee-Park in Sievershagen, am 10. September beim Hanse Center in Bentwisch und am 17. September beim Hanse Outlet in Broderstorf statt.

