20 Jahre Luxusherberge

Das berühmte Grand Hotel in der weißen Stadt am Meer wird 20 Jahre alt. Zum Festauftakt am Donnerstag kamen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, unter ihnen auch Eigentümer Paul Morzynski. Das Jubiläumsprogramm läuft am gesamten Wochenende. Für die Open-Air-Konzerte gibt es noch Tickets.