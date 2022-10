﻿Günstig shoppen in Rostock: Woolworth eröffnet neues Kaufhaus in Lütten Klein

Die Billig-Kaufhaus-Kette Woolworth expandiert in Mecklenburg-Vorpommern und eröffnet ein zweites Geschäft in Rostock – ab wann Kunden Marken wie Nike oder Teufel günstig shoppen können und wo weitere Läden geplant sind.

Rostock. Die Kosten für Strom und Gas steigen, Verbraucher sparen, wo sie können. Auch beim Shopping. Mit Mode, Haushaltsartikel und Deko zu günstigen Preisen lockt eine Kaufhaus-Kette, die demnächst ein neues Geschäft in Rostock eröffnet.

Das Einzelhandelsunternehmen Woolworth expandiert deutschlandweit, auch in der Hansestadt. Seit Dezember 2021 betreibt der Konzern ein Geschäft im Citti-Park Rostock. Nun wird das bundesweite Filialnetz um ein zweites Kaufhaus in Lütten Klein erweitert.

Öffnungszeiten und Angebot von Woolworth in Rostock

Im Einkaufszentrum Warnow Park öffnet Woolworth am Donnerstag (3. November ) den neuen Laden. Um 9 Uhr beginnt der Verkauf. Was erwartet Kunden? Ein vielfältiges Sortiment, sagt eine Woolworth-Sprecherin. Kleidung, Elektronik, Deko-, Drogerie- und Geschenkartikel stehen in den Regalen.

Auf der mehr als 500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche finden Kunden rund 8000 Artikel für den täglichen Bedarf. Zur Neueröffnung soll es besonders günstige Angebote und Aktionen geben, so das Unternehmen.

„Woolworth stand schon immer für gute Qualität zu günstigen Preisen. Auch in Zeiten der Inflation dürfen Kundinnen und Kunden sich auf unsere große Artikelvielfalt und unser Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen“, wirbt Bezirksleiter Klaus Jurgan vor der Eröffnung. Das Kaufhaus öffnet künftig montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr.

Woolworth in Rostock hat noch freie Jobs im Verkauf

Woolworth schafft mit der neuen Filiale Arbeitsplätze: Acht bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Rostock tätig sein, so das Unternehmen. Noch sind Stellen frei. Es werden noch Verkäuferinnen und Verkäufer in Teilzeit gesucht. Interessierte können sich unter www.woolworth.de bewerben.

Die neue Filiale in Rostock wird Woolworths Nummer 11 in Mecklenburg-Vorpommern sein. Der nächste Standort ist schon in Planung: „Voraussichtlich im Frühjahr 2023 eröffnen wir ein Kaufhaus im Hanse-Center Bentwisch mit etwa 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche“, so die Unternehmenssprecherin.

Vorschläge, wo Woolworth noch expandieren soll, seien willkommen. "Wir sind grundsätzlich daran interessiert, viele weitere Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern zu eröffnen und freuen uns über Vorschläge geeigneter Handelsflächen an expansion@woolworth.de."

Woolworth will 2023 nach Polen expandieren

Die Woolworth GmbH ist ein Handelsunternehmen mit über 530 Filialen bundesweit und ist eigenen Angaben zufolge die am stärksten wachsende Kaufhauskette in Deutschland. Ein vielfältiges Sortiment mit Waren des täglichen Bedarfs zeichnet die Kaufhauskette aus. Im Jahr 2020 hat Woolworth im westfälischen Unna eine zukunftsorientierte Unternehmenszentrale mit angrenzendem Logistikkomplex erbaut und damit den Grundstein für die Zukunft gelegt. 2023 erfolgt der Markteintritt in Polen.