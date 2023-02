﻿Günstig Shoppen nahe Rostock: Neue Läden öffnen in den Hanse Outlets

Im Einkaufszentrum in Broderstorf, wo aktuell Marken wie Adidas, Bahlsen, Lindt, Nike und Vero Moda ihre Produkte verkaufen, werden demnächst 21 weitere Labels satte Rabatte anbieten. Wann welche Geschäfte öffnen und Fashion, Spielzeug und andere Artikel zu Spar-Preisen anbieten und was Kunden in Mecklenburg-Vorpommerns einzigem Outletcenter noch erwartet.

Rostock/Broderstorf. Es ist die Top-Adresse für Schnäppchenjäger in Mecklenburg-Vorpommern: Die Hanse Outlets in Broderstorf bei Rostock locken Kunden mit großen Marken zum kleinen Preis. Firmen wie Nike, Adidas, Lindt oder Bahlsen bieten hier Mode, Süßwaren und mehr an. In wenigen Tagen soll es noch viel mehr Markenware mit satten Rabatten geben.

„Zusätzlich zu unseren aktuell 20 Läden eröffnen wir 21 neue Stores“, kündigt Kristofer Jürgensen an. Der Geschäftsführer der Bavaria Grundbesitz GmbH hat 2016 den ehemaligen Heros-Markt in Broderstorf gekauft und daraus die Hanse Outlets gemacht. Aktuell wird ein Großteil der Shopping Mall umgebaut, um Kunden ein noch vielfältigeres Einkaufserlebnis zu bieten.

Mode namhafter Labels, Spielzeug von Disney und Lego, Skechers-Schuhe

Die Neueröffnungen erfolgen in zwei Schritten: Am 2. März wollen zunächst die Wäschehersteller Nina von C. und Triumph, der Spielzeugproduzent Just Play (Produkte von Disney, Marvel, Lego u. a.), die Schuhmarke Skechers, Rösle (Töpfe, Grills und Küchenhelfer) und die Fashion-Brands Gerry Weber und Bruno Banani eigene Stores aufmachen, verrät Centermanager Christian Eck.

Eigentümer Kristofer Jürgensen © Quelle: Ove Arscholl

Bis Sommer ziehen weitere international erfolgreiche Mieter ein: Der Süßwarenhersteller Storck, die Modemarken Levis, S.Oliver, Hallhuber, Mustang, Pierre Cardin, Daniel Hechter, Only, Comma und Esprit sowie Tamaris (Schuhe) und Tefal (Töpfe und Pfannen) wollen ab Mitte Mai/Anfang Juni Markenware günstig anbieten. Mit einem weiteren namhaften Unternehmen laufen aktuell Vertragsverhandlungen. Jack & Jones eröffnet an einem neuen Standort. Auch die Outdoor-Equipment-Marke Globetrotter zieht innerhalb des Centers um und soll im Sommer wiedereröffnen.

Mode, Food und Sport: Die Geschäfte im Einkaufszentrum Outlet Stores Aktuell haben folgende Marken einen Store in den Hanse Outlets: Adidas, Bahlsen, Lindt, Camel Active, Camp David/Soccx, Carl Gross, Cecil, Eterna, Globetrotter, Icepeak, Jack & Jones, Kneipp, Marc O’ Polo, Mustang, Nike, Ravensburger, Schiesser, Schöffel, Street One und Vero Moda/Only. Außerdem ist das Restaurant Johans in der Shopping Mall zu finden, das Gerichte wie Pizza, Panini, Bratwurst, Pommes, Burger und Flammkuchen auf der Speisekarte hat. Wer nicht im Lokal essen möchte, kann Speisen auch online bestellen und dann abholen. Hanse Outlets: Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr (Johans: Mo-Fr 11-19 Uhr; Sa 10-19 Uhr)

„Wir machen den Geschäften in Rostocks Innenstadt keine Konkurrenz“

„Wir haben einen Markenbesatz gefunden, der für Einheimische und Urlauber gleichermaßen attraktiv ist“, ist Kristofer Jürgensen überzeugt. Damit so viele Labels unter einem Dach Platz finden, sei die Verkaufsfläche von insgesamt 10 000 Quadratmetern nicht erweitert, sondern noch effektiver aufgeteilt worden. „Wir versiegeln also keine neue Fläche, sondern nutzen den bestehenden Grundriss – nur besser als bisher – und schaffen so mehr Diversität“, verdeutlicht Eck.

Einige der künftigen Ladengeschäfte haben schon mit der Einrichtung begonnen – wie der Bruno-Banani-Shop. © Quelle: Ove Arscholl

Und trotz großem Shop-Angebot und attraktiven Preisnachlässen seien die Hanse Outlets keine Konkurrenz zum Einzelhandel in Rostocks City, sagt Jürgensen. „Viele unserer Mieter haben auch in der Innenstadt ein Geschäft und die Lage ist bei ihnen nach wie vor beliebt.“

Neue Ladenpassage, Bauarbeiten im und am Gebäude

Boden, Licht, Sitzgelegenheiten: Damit sich Kunden künftig beim Einkaufsbummel noch wohler fühlen, wird die Ladenpassage in den Hanse Outlets neu gestaltet. Ein neuer Toilettentrakt entsteht. Nicht nur in der Shopping Mall tut sich gerade vieles, auch außen wird gebaut: Das große Eingangsportal wird erneuert, ein zweites wird gebaut. So soll ein Rundgang vorbei an allen Läden entstehen. Das derzeit verglaste Spitzdach am Eingang wird ersetzt.

Die Hanse-Outlets werden umgebaut – hier entstehen neue Ladenflächen, ein Umlauf für Besucher sowie zwei neu gestaltete Eingangsportale. © Quelle: Ove Arscholl

Durch die Store-Neueröffnungen sollen noch mehr Kunden als bisher zum Shoppen nach Broderstorf kommen. „Wir rechnen künftig mit 1,4 Millionen Kunden pro Jahr“, sagt Kristofer Jürgensen.

Centermanager Christian Eck steht in der neuen Ladenpassage, die den Kunden einen Rundgang durch die Hanse Outlets ermöglichen soll. © Quelle: Ove Arscholl

Urlauber nutzen Outlet-Shopping

Damit sich ein Shop für die Mieter auszahlt, müsse der einzelne Kunde künftig mehr Geld im Center ausgeben oder mehr Leute zum Einkaufen kommen. „Wir rechnen mit einem Mix aus beidem. Wir gehen nicht davon aus, dass die Umsätze bestehender Läden runtergehen, weil die Kunden ihr Geld anderswo im Center ausgeben. Denn wir schöpfen heute nicht annähernd das Potenzial aus, das da ist.“ Gerade in der Urlaubssaison sei der Andrang in den Hanse Outlets jetzt schon groß. „Wir sind das perfekte Schlechtwetterprogramm, aber auch bei Sonnenschein lohnt sich ein Besuch.“

Einige der neuen Läden sind bereits eingerichtet und mit Ware bestückt. © Quelle: Ove Arscholl

Die Hanse Outlets sind mit ihrem Angebot weitgehend allein auf weiter Flur. „Wir sind derzeit das einzige Outlet-Center zwischen Neumünster, Berlin und Stettin“, sagt Centermanager Christian Eck. Damit ist die Mall auch ein großer Arbeitsplatz. Die Zahl der Mitarbeiter in allen Stores wird sich durch die Neueröffnungen auf insgesamt 300 verdoppeln, sagt Eck. Viele Jobs sind aktuell ausgeschrieben.