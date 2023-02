﻿Oster-Urlaub an der Ostsee: Tipps fürs Rostocker Land, Fischland-Darß-Zingst und Stralsund

Rostock. Ostern an der Ostsee: Viele Urlauber möchten die Feiertage gern an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern verbringen. Hotel oder Ferienwohnung, Restaurantbesuche und Co. – schon ein verlängertes Wochenende kann schnell ins Geld gehen. Seit einigen Tagen aber gibt es die Möglichkeit, zumindest bei der Freizeitgestaltung zu sparen.

Dem Tourismusverband MV zufolge gilt seit dem 10. Januar 2023 die neue Gästekarte auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Diese bietet Rabatte für verschiedenste Aktivitäten und ist an vielen Orten gültig. Was Urlauber darüber wissen müssen, sagt unser FAQ.

Wo ist die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst gültig?

Laut Tourismusverband in Ahrenshoop, Barth, Born auf dem Darß, Dierhagen, Graal-Müritz, Prerow, Ribnitz-Damgarten, Wieck auf dem Darß, Wustrow und Zingst. Sie ersetzt die bisherigen Kurkarten in den einzelnen Städten und Kommunen.

Welche Vorteile bietet die Karte?

Sie bietet Inhabern Ermäßigungen für verschiedene Freizeiteinrichtungen in MV an. Auf den Bernsteinreiter Erlebnisreiterhöfen in Hirschburg und Barth beispielsweise gibt es 15 Euro Preisnachlass auf eine einstündige Fahrt mit der Ponykutsche. In der Bodden-Therme Ribnitz-Damgarten ist der Eintritt mit Gästekarte einen Euro billiger.

Ebenfalls einen Euro sparen können Erwachsene beim Kauf eines 24-Stunden-Tickets für die Darß-Bahn. Einen Euro Ermäßigung gibt es auch im Bernsteinmuseum im Kloster Ribnitz, im Freiluftmuseum Klockenhagen, im Ozeaneum Stralsund und im Vogelpark Marlow. Fünfzig Cent günstiger wird eine „„Kombinierte Hafenrundfahrt & Ostsee-Mini-Kreuzfahrt“ mit MS Baltica Warnemünde.

Die Liste aller Vergünstigungen ist online zu finden auf www.gaestekarte-fdz.de. Zukünftig soll auch der öffentliche Personennahverkehr in die Gästekarte eingebunden werden.

Wo bekomme ich die Gästekarte?

Die Karte bekommen Urlauber direkt bei ihrem Gastgeber. Sie ist laut Tourismusverband in Papierform, digital per E-Mail oder via Wallet-App auf dem Smartphone erhältlich beziehungsweise speicherbar.