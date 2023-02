﻿Günstiges Shopping am Stadtrand: Druck auf Innenstädte in MV wächst

Der Trend zu günstigen Läden am Stadtrand erhöht den Druck auf viele Händler in der Innenstadt. Es wird gute Konzepte brauchen, damit diese überleben.

Blick in die Innenstadt. Rostocks Einkaufsstraße ist leer.

Rostock. Shopping-Center an den Stadträndern boomen. In Stralsund wird mit dem Strelapark das größte Einkaufszentrum Vorpommern-Rügens immer größer – und am Rande von Rostock, bei Hanse-Outlets, starten demnächst neue Stores mit rund 20 Marken durch. Klar, für Händler und Kunden haben die Shop-Bündelungen etliche Vorteile: Einerseits ist eine Ansiedlung für Betreiber dort auf der Wiese günstig, andererseits ist die Anbindung für Einkäufer unschlagbar – auch dank kostenloser Parkplätze.

Von so einer Situation können Innenstadt-Händler nur träumen. Das Wachstum der Malls wird den Druck auf die Geschäfte an den Shopping-Meilen in den Städten definitiv erhöhen. Wer dann kein gutes Konzept oder exklusive Marken im Angebot hat, wird langfristig auf der Strecke bleiben. Geschäftsaufgaben, leere Schaufenster – und tote Innenstädte drohen.

Noch kann dieses düstere Szenario jedoch abgewendet werden. Dafür braucht es jedoch intelligente Konzepte, konsequentes Leerstandmanagement und gemeinsame Aktionen von Malls und Altstadthändlern. Diese Ideen schlummern schon länger in den Schubladen der Hansestädte. Sie müssten nur auch umgesetzt werden.