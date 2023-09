Unbekannte brechen in drei Güstrower Kindertagesstätten ein

Güstrow. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Güstrower Kindertagesstätt eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach informierten Angestellte der Kita am Mittwoch gegen 6 Uhr die Polizei. Die Unbekannten brachen mehrere Türen auf, um schließlich einen Tresor aus einem Büroschrank zu entwenden. In diesem sollen sich etwa 1300 Euro Bargeld befunden haben. Der entstandene Gesamtschaden durch den Einbruch wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

Innerhalb weniger Tage ist dies bereits der dritte Einbruch in Räumlichkeiten von Güstrower Kinderbetreuungseinrichtungen. Getroffen hat es laut Florian Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow, die Kita „Sonnenblume“ in der Bölkower Straße, den Hort des Schulkinderhauses Mitte am Gleviner Platz und die Kita „Sonnenkinder“ in der Gustav-Adolf-Straße.

„Seit Jahresbeginn liegen sieben Sachverhalte vor, die im Zusammenhang mit Einbrüchen in Kinderbetreuungseinrichtungen in Güstrow stehen. Bis zum heute dargestellten Sachverhalt wurden jedoch nie Diebesgüter in Form von Bargeld oder anderen Wertsachen festgestellt. Die Taten blieben bis auf die verursachten Sachschäden ohne weitere Folgen“, sagt Florian Müller.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Güstrow übernommen.

