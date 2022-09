ÖPNV-Projekt in Güstrow und Bützow: Verkehrsverbund Warnow bietet Mietern Sparticket

Zahlreiche Mieter in Güstrow und Bützow können künftig ein verbilligtes Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen.

Güstrow/Bützow. Mieter in Güstrow und Bützow können künftig verbilligt alle öffentlichen Verkehrsmittel in ihren Städten nutzen. Möglich macht dies eine Kooperation des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) mit den Güstrower Wohnungsnunternehmen AWG und WGG sowie der Bützower Wohnungsgesellschaft (büwo). Erstmals könne im Landkreis ein sogenanntes Mirror-Mieter-Ticket angeboten werden, teilte der VVW am Montag mit. Der Preis beläuft sich auf 365 Euro im Jahr.

Anspruchsberechtigt sind alle Menschen, die in einem Mietverhältnis mit den kooperierenden Vermietern stehen und deren Mietverhältnis bei Ticket-Erwerb noch mindestens zwölf Monate bestehen bleibt, heißt es in der Ankündigung. Die Abo-Karte ist personalisiert und nicht übertragbar. „Die Laufzeit endet am 31. Dezember 2024. Das Abo endet zudem automatisch mit Beendigung des Mietverhältnisses“, so der Verkehrsverbund Warnow. Für zusätzlich 5 Euro im Monat ist die Fahrrad- oder Hundemitnahme möglich.

Projekt zur Weiterentwicklung des ÖPNV in der Region

„Das Mieter-Ticket ist eine Maßnahme aus dem Mirror-Projekt. Das Projekt steht für einen ganzheitlichen Ansatz zur Weiterentwicklung und Ausgestaltung des ÖPNV-Systems in der Region Rostock.“, so der Geschäftsführer des VVW, Stefan Wiedmer. Mirror wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ sowie durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Beantragt werden kann das Ticket in den Kundenzentren der Rostocker Straßenbahn AG bzw. der Rebus GmbH. Das Formular kann auch auf der Internetseite des VVW heruntergeladen werden.

Mehr Informationen zum Mirror-Projekt: https://mirror-macht-mobil.de/

Von OZ