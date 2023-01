Güstrower Bären Fred und Frode zu früh aus dem Winterschlaf aufgewacht

Güstrow. Im Natur und Umweltpark Güstrow haben die beiden Braunbären Fred und Frode ihren Winterschlaf schon beendet. „Dieses Mal haben unsere Bären die Winterruhe etwas kürzer gehalten“, berichtete Tierpflegemeisterin Petra Koppe am Donnerstag. Bär Fred habe gleich ein Bad genommen und sich ausgiebig den Staub aus dem Fell gespült. „Frode hingegen ist da zögerlicher und steckte gerade mal die beiden vorderen Tatzen ins Wasser.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die vergangene Winterruhe der Bären verlief etwas anders als gewöhnlich ab. Fred habe sich Anfang November in eine selbstgegrabene Erdhöhle im Freigehege zurückgezogen. Dort sei er dann am 2. Weihnachtstag wieder rausgekommen und habe gleich zielgerichtet Kurs auf die Bärenbox zu Frode genommen, wo er sich mit ins kuschelige Stroh gesellt habe. Von da an fingen beide Bären an öfter aufzustehen und sich ab und zu ins kleine Außengehege zu legen.